Veja o que vai rolar no “CarnaPraia 2025”, em Americana

A programação do CarnaPraia 2025, em Americana, está definida: a folia acontece nos dias 1º e 2 de março (sábado e domingo), na Orla da Praia dos Namorados. A festa popular abre o calendário de eventos preparado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e divulgado pelo prefeito Chico Sardelli na última semana, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

O samba será o carro chefe do CarnaPraia 2025, em meio a uma programação musical com diversidade de ritmos que promete agradar todos os tipos de foliões.

No sábado (1º), a festa acontece das 17h às 22h

17h às 19h: DJ

20h às 21h30: Samba do Nego Silva – Carnaval (Adulto)

No domingo (2), também serão cinco horas de folia, das 16h às 21h

16h às 17h30: DJ

17h30 às 19h: Samba da Nega – Carnaval (Matinê)

19h30 às 21h: Samba da Nega – Carnaval (Adulto)

Em 2024, mais de 23 mil pessoas se reuniram na orla da Praia dos Namorados em dois dias de atrações musicais. O espaço foi aprovado pelo público presente, de acordo com a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

“A orla da Praia dos Namorados oferece beleza e acessibilidade para os foliões de todas as idades. A primeira edição do CarnaPraia aconteceu em 2023 e, no ano passado, o local se consolidou como um ótimo espaço para as festas do Momo. Teremos dois dias de muita folia e alegria e estão todos convidados”, declarou.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) estará presente na festa, para a segurança dos foliões.