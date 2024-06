Leitinho assegura R$ 9,4 mi para construção das UBSs do Lagos e do São Francisco e do novo CAPS

Mais notícias da cidade e região

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) garantiu nos últimos meses nada menos que R$ 9.389.272,36 em recursos do Governo Federal para a construção de três novas Unidades de Saúde para atender a população de Nova Odessa. Atendendo a pedidos feitos pelo próprio prefeito Leitinho no final de 2023, o Governo Federal confirmou em março deste ano as duas primeiras obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em Nova Odessa.

A primeira delas será a novíssima UBS do Jardim dos Lagos, na região da cidade que mais cresce atualmente – que vai ser a futura “UBS 8”. De porte 4, a futura UBS 8 tem assegurados R$ 5.291.345,78 para sua construção. Esta obra já está em processo de preparação parar ser licitada.

A segunda obra do PAC Saúde em Nova Odessa será o prédio próprio para o “postinho” do Jardim São Francisco (a UBS 4), que hoje funciona em uma casa alugada. Trata-se de uma UBS de porte 1, avaliada em R$ 2.012.825,58. Ou seja, apenas através do Novo PAC, serão investidos R$ 7.304.171,36 em obras na Saúde de Nova Odessa conquistados pela gestão do prefeito Leitinho.

NOVO CAPS

Mas não é só. Além das duas novas UBSs, atendendo a outro pedido do prefeito Leitinho feito em 2023 (mas este “por fora” do PAC), o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, já havia confirmado em dezembro de 2023 o envio de R$ 2.085.000,00 para a Prefeitura de Nova Odessa investir na construção de uma sede própria para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Esta obra também está em fase de preparação para ser licitada.

Desde 2021, o CAPS (mais conhecido como a “Saúde Mental” da Rede Municipal de Saúde mantida pela Prefeitura) funciona no mesmo prédio da UBS 7, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

No CAPS, a população conta com os serviços de uma equipe multiprofissional formada por psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeira, psiquiatra infantil, artesãos e estagiários. O órgão busca desenvolver estratégias e organizar os atendimentos em Saúde Mental através do fortalecimento da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), articulando diferentes pontos de atenção à saúde, além de buscar o atendimento integral dos usuários.

As três obras garantidas junto ao Governo Federal representam assim, somadas, um investimento de R$ 9.389.272,36 na Rede Municipal de Saúde. “Ou seja, através dessa importante parceria com o Governo Federal, a Rede Pública de Saúde da nossa cidade vai ganhar nos próximos meses mais três prédios novos”, comemorou o prefeito de Nova Odessa.

“É um grande avanço para nossa Saúde, assim como a construção da nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva Municipal, que estamos finalizando, o novo CRESAM (Centro de Saúde da Mulher), o CRI (Centro de Referência em Infectologia) e as reformas no Hospital e Maternidade Municipal. Só temos que agradecer ao Governo Federal e ao Ministério da Saúde”, completou Leitinho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP