Prefeitura instala iluminação de LED em praça do Antônio Zanaga

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quarta-feira (19) a instalação de iluminação de LED na Praça Farmacêutico Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga.

“Estamos instalando iluminação de LED em todas as praças que estão sendo revitalizadas. Isso vai proporcionar segurança para a utilização do espaço também nos horários noturnos”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A área de lazer ganhará 10 postes com quatro lâmpadas cada, totalizando 40 luminárias de LED. O local também recebeu a troca de todo piso das áreas interna e externa e a instalação de academia ao ar livre. As obras de revitalização da praça incluem novo mobiliário urbano (15 bancos retangulares, dois bebedouros e seis lixeiras) e pintura geral.

Desde 2022, a Prefeitura de Americana já concluiu a reforma das praças Vinícius de Moraes (Antônio Zanaga), Manoel Rodrigues Nogueira (Parque Novo Mundo), Sérgio Miante – “Vó Palmira” (Jardim Nossa Senhora do Carmo), Gunnar Bedicks (Jardim Glória), Natale Pinese (São Manoel), Francisco Matarazzo (Hospital São Francisco), Sebastião de Paula (Jardim Lizandra) e Imigrantes (Santa Maria), e ainda a construção e entrega da Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida de Cillo com a Rua Limeira, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo.

Também estão em processo de revitalização as praças José Leite de Camargo, na Orla da Praia Azul; Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; Presidente JK, na Vila Biasi; Hermes Fanelli, Antônio Zanaga I; Maçônica, no Werner Plaas; Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin, Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso; Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade; José Faé, no Jardim Paulista; Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Nações, no Frezzarin; Alfredo Nardini, no Boa Vista; e no Jardim Esplanada.

Ainda estão sendo construídas uma área de lazer na Avenida Brasil e outra localizada na Rua Francisco Carlos Maciel, no Jardim Mário Covas.

