O prefeito candidato à reeleição em Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) manteve a liderança na corrida pela sucessão, segundo nova pesquisa divulgada esta segunda-feira.

Ele lidera as intenções de votos e venceria o pleito para mais um mandato, com 56,9%, se a eleição fosse hoje. É o que mostra a nova pesquisa TODODIA/Ágili.

O ex-prefeito Benjamin Bill Vieira (PL) tem 17,3% da preferência do eleitorado, enquanto a presidente da Associação Comercial de Nova Odessa, Juçara Rosolen (Novo), 9,8%. Não votam em nenhum dos candidatos 6,3% dos entrevistados. Não souberam ou não quiseram responder 9,8%.

Leitinho no geral

Nas intenções de voto em geral, Leitinho cresceu 5,1 pontos percentuais no mesmo período, “pulando” de 51,8% das intenções de voto em Agosto para 56,9% agora no final de Setembro. Já o segundo colocado “encolheu” ainda mais, caindo de 23% das intenções de votos em Agosto para 17,3% agora – uma queda de 5,7%.

Se as Eleições Municipais de 2024, fossem hoje, portanto, o atual Prefeito de Nova Odessa teria uma votação mais de 3 vezes maior que o segundo colocado na pesquisa. A terceira colocada na pesquisa aparece com apenas 9,8% das intenções de voto em geral.

“Os eleitores foram questionados sobre a convicção nos votos declarados. Para 72,5%, a escolha é definitiva. Já 27,5% disseram que é um voto de momento e que poderia ser mudado até o dia da votação”, informam os responsáveis pela pesquisa em seu site.

REJEIÇÃO

Nesta nova pesquisa TV TodoDia/Ágili, a rejeição do candidato de oposição também cresceu de forma significativa, subindo de 28,8% para 37%. A rejeição da candidata da “terceira via” caiu, de 30,3% para 24,4%, e a de Leitinho caiu de 13,3% para 9,8%.

Para o atual Prefeito e candidato à reeleição, os números reforçam o “sentimento” que ele recebe da população em suas caminhadas, panfletagens e reunião com eleitores ao longo de setembro – inclusive no último sábado, quando ele caminhou e conversar com eleitores na região do Jardim Santa Luiza e Parque Triunfo, onde cresceu.

Foram entrevistados 400 eleitores moradores de Nova Odessa, maiores de 16 anos, presencialmente entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de 4,9%, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Custeada pelo TodoDia (Rede Cidade de Americana) com recursos próprios, a pesquisa está registrada no TSE com o número SP-02060/2024.

