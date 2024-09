Dois homens armados invadiram, neste domingo (29), o barracão central da campanha do candidato a Prefeito de Sumaré, Willian Souza. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela coligação do candidato, os homens levaram todo material de campanha que estava no local.

O caso aconteceu enquanto uma equipe da campanha guardava os materiais em um galpão localizado no Centro de Sumaré.

Armados levaram bandeiras

Conforme relatado no boletim, aproximadamente 300 bandeiras e hastes foram levadas. Os suspeitos fugiram em um Fiat Fiorino branco.

No momento em que tudo ocorreu, o candidato Willian Souza participava de uma carreata nas regiões do Matão e da Área Cura.

O presidente do PT de Sumaré e coordenador da campanha, Roberto Vensel, lamentou o ocorrido.

“É triste que, a uma semana das eleições, tenhamos que enfrentar esse tipo de situação. Os materiais levados tinham o único objetivo de divulgar nossa campanha. Isso não pode acontecer! A disputa eleitoral deve ocorrer no campo das ideias, com propostas, como estamos fazendo”, afirmou.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime podem ajudar a Polícia Civil na identificação dos homens.

