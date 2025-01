Léo da Padaria eleito presidente da Câmara de Americana

O vereador Léo da Padaria (PL) foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Americana na noite desta quarta-feira com 18 votos. A vereadora Professora Juliana (PT) também colocou o nome à disposição, mas recebeu apenas 1 voto, o próprio.

A vice-presidência ficou com o vereador Thiago Brochi (PL), com 19 votos. Primeiro secretário da mesa diretora será o vereador Leco Soares (Podemos), segundo secretário Lucas Leoncine (PSD), terceira secretária Talitha de Nadai (PDT) e quarto secretário, Jean Mizzoni (Agir).

Léo da Padaria faz parte da base do governo do prefeito Chico Sardelli (PL), o que deve dar tranquilidade de trabalho ao prefeito ao longo dos próximos dois anos. Léo foi eleito para o terceiro mandato em outubro passado com 2736 votos.