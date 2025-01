O prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi empossado nesta quarta-feira (1º) em cerimônia solene realizada no Teatro Municipal “Lulu Benencase”. O evento também marcou a posse do vice-prefeito Odir Demarchi e dos 19 vereadores eleitos para a 19ª legislatura.

Reeleito com 85.932 votos, Chico Sardelli destacou em seu discurso a importância do trabalho conjunto para garantir os avanços necessários.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP

“Americana está vivendo um novo tempo de progresso, de desenvolvimento e de esperança. Este novo tempo é feito de trabalho sério e ações concretas. Vamos celebrar, em 2025, os 150 anos de nossa cidade, com o orgulho de dizer que Americana voltou a ocupar o lugar de destaque que merece, como referência em qualidade de vida e oportunidades. E, mais importante: vamos fazer tudo isso juntos. A força de uma cidade está em sua gente. E eu acredito no povo de Americana. Acredito na força, na garra e no amor que cada um de vocês tem por essa terra”, disse o prefeito.

Leia + sobre política regional

Além do prefeito e do vice, tomaram posse os vereadores eleitos: Fernando da Farmácia, Gualter Amado, Gutão do Lanche, Jacira Chávare, Jean Mizzoni, Juninho Dias, Leco Soares, Léo da Padaria, Leonora Périco, Lucas Leoncine, Luiz da Rodaben, Marcos Caetano, Pr. Miguel Pires, Professora Juliana, Renan de Ângelo, Roberta Lima, Talitha De Nadai, Thiago Brochi e Dr. Wagner Rovina.