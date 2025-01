Em um auditório do IZ (Instituto de Zootecnia) lotado, tomaram posse nesta quarta-feira (1/1/) pro novo mandato o prefeito reeleito de Nova Odessa, Leitinho Schooder (PSD), e seu vice Alessandro Mineirinho.

Ambos agradeceram a confiança da população novaodessense, destacaram as conquistas do primeiro mandato e garantiram que, mais do que a gratidão pelos 21.565 votos recebidos nas Eleições Municipais de outubro passado (um recorde histórico), vão governar “para todos os 62 mil cidadãos” de Nova Odessa.

Também foram empossados na mesma sessão solene do Legislativo as nove vereadores eleitos para o mandato 2025-2028 no evento que contou com mais 400 pessoas presentes. A cerimônia foi presidida pelo vereador mais votado, Oseias Jorge.

Uma das presenças ilustres foi a do ex-prefeito Manoel Samartin, que esteve à frente da Prefeitura por 4 mandatos – e que introduziu tanto Leitinho quando Oseias na Política da cidade.

Fala Leitinho

“Nova Odessa pode esperar da gente um governo voltado para as necessidades da nossa população, principalmente os mais carentes, as crianças e os idosos. Vamos continuar a realizar as obras que são mais importantes para o futuro sustentável do nosso município, como a nova Represa Recanto 4, a recuperação do Parque Ecológico Isidoro Bordon, as novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos jardins dos Lagos e São Francisco, o novo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), novas creches e escolas municipais, a nova ponte da Avenida Ampelio Gazzetta e outras. E desejamos a todos um feliz Ano Novo com muita paz, saúde e prosperidade”, afirmou Leitinho logo após a cerimônia.

“Queremos agradecer a população de Nova Odessa pela votação expressiva, de quase 22 mil votos de confiança. Fico muito feliz de permanecer ao lado do nosso prefeito Leitinho, que é um líder não só para Nova Odessa, mas para toda a nossa região. E dizer que o trabalho agora vai ser dobrado, porque pela votação expressiva, temos que trabalhar duas vezes mais para atender as necessidades da nossa população. Contem com a gente, porque Nova Odessa está no rumo certo”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho.

Em seu discurso, o prefeito voltou a ressaltar que a atual gestão municipal “fez muito em pouco tempo”, principalmente por ter encarado, já no primeiro ano de mandato (2021), o auge da pandemia de Covid-19. Também lembrou de assessores e lideranças políticas falecidas nos últimos 4 anos, incluindo a ex-vice-prefeita Salime Abdo, o ex-vereador Áureo Nascimento Leite e os assessores Wagner Longhi, Marco Antonio Barião e Eduardo Mota.

Entre as realizações destacadas pelo chefe do Executivo, estão o Programa NOS (Nova Odessa Solidária), de auxílio emergencial municipal pago a mais de mil famílias em meados de 2021, a compra dos respiradores, a reforma do Hospital e Maternidade Municipal e da UBS 1, a criação do PAM (Pronto Atendimento) do Jardim Alvorada e do CRESAM (Centro de Saúde da Mulher), a modernização da Central de Ambulâncias 192 e dos armamentos, equipamentos e viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal), a instalação da rede de água no Pós-Anhanguera, a modernização da Rede Municipal de Educação (com lousas digitais, aplicativo de aulas digitais, apostilamento e distribuição de kits de uniformes escolares), a pavimentação das Chácaras Reunidas Anhanguera, a duplicação da Avenida São Gonçalo, a viabilização do Poupatempo e do Corpo de Bombeiros, a construção do Parque das Crianças e da UTI Municipal – entre muitas outras obras.

Já para o próximo mandato, os desafios destacados por prefeito e vice incluem a construção da Represa Recanto 4 (cuja área já foi desapropriada e paga no mandato anterior), a construção de novas unidades de Saúde e de Ensino, a atração de mais empresas (e empregos), ações de capacitação da mão de obras local, a conclusão da “Muralha Digital” de videomonitoramento e outras prioridades.

