Os vereadores Lucas Leoncine, Jr Dias e Fernando da Farmácia

são hoje nome muito cotados para ir para o PSD, que deve ser comandado pelo vice-prefeito Odir Demarchi no período eleitoral do ano que vem.

Jr Dias é temido por ter sido o campeão de votos em 2020, mas muitos consideram sua presença positiva pois ‘ele se garante’ com a votação.

Leoncine e F Farmácia estão em primeiro mandato e o partido ‘cheio’ de vereadores pode assustar outros nomes que buscam um lugar ao sol em 2024.

O PSD deve ter em suas fileiras os ‘bons de voto’ Levi Rossi e Cezar Polidoro- ambos nomes com mais de 1.000 votos.

O governo Chico Sardelli (sem partido) precisa arrumar uma ‘engenharia social’ para colocar os 14 vereadores da base. O grupo tem hoje ‘certos’ apenas 3 partidos- PSD, PL e Podemos.

Ainda podem vir para o grupo Cidadania/PSDB, Avante, PRD, PRTB e o ‘naco’ do PV que está em federação com PT e PCdoB.

