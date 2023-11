Roubou carro de motorista de aplicativo, mas foi preso logo em seguida

Um homem foi preso após roubar um carro na Rua Benaiah, no Jardim São José, em Americana.

Segundo a Polícia Militar, após tomar ciência de que um veículo Honda Fit havia acabado de ser roubado, os agentes iniciaram um patrulhamento, momento em que visualizaram o veículo.

Ao perceber a presença da equipe, o indivíduo tentou fugir, mas foi abordado logo em seguida. Realizada busca pessoal, nada foi localizado, porém, dentro do veículo, foi encontrada a faca usada no roubo, um celular e os documentos da vítima.

A vítima compareceu no local e reconheceu seu veículo, seus pertences, bem como o autor do roubo. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Delegacia, os pertences foram restituídos à vítima e o criminoso permaneceu à disposição da justiça.

