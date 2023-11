Wet’n Wild segue com vagas de emprego para alta temporada

A direção do parque aquático Wet’n Wild anuncia que a promoção do feirão de empregos chegou ao fim. No entanto, uma ótima notícia: o processo seletivo é contínuo e existem, aproximadamente, 100 vagas para a alta temporada. Dentre as vagas disponíveis para o momento, estão aquelas destinadas a atendente de lanchonete, atendente de caixa e operador de atrações do parque.

Cabe registrar que o Wet’n Wild adota o programa 50+, dirigido às pessoas acima de 50 anos. Mesmo sem experiência, os candidatos desta faixa etária serão treinadas e acompanhados nas funções de atendimento ao público. Vão atuar nos pontos de vendas e outras funções, conforme habilidades e conhecimentos.

Para concorrer às vagas disponíveis, os candidatos devem encaminhar currículos para o WhatsApp do Recrutamento e seleção: (11)94206-5389.

A jornada de trabalho corresponde ao horário de funcionamento do parque, geralmente das 9h00 às 18h00, com escala 6X1 e folga semanal. Os benefícios incluem convênio médico, vale-transporte, cesta básica, alimentação no local (com café́ da manhã e almoço), seguro de vida, ingressos do parque com direito à presença da família e credencial com o Sesc.

Candidato deve ser maior de 18 anos, possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados e residir em Campinas, Jundiaí, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.

