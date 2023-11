Veja os favoritos ao título da temporada da NFL

Restando somente seis semanas para o final da temporada regular da NFL

(National Football League), a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, analisou as chances de cada equipe chegar aos playoffs, além dos favoritos ao título, a melhor campanha na temporada regular, e quem desponta como maior candidato a calouro do ano na liga.

Disputa acirrada pelo Super Bowl LVIII

Três equipes aparecem empatadas, segundo a Betfair, em chances de vencer o próximo Super Bowl em Las Vegas. Para a casa de apostas, Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers aparecem com 16% (odd de 5.0) cada para levar o título no próximo mês de fevereiro. Na sequência aparece o atual líder da Conferência Americana Baltimore Ravens (10%), seguido pelo Miami Dolphins (8%) e pelo Dallas Cowboys (7%). Confira as 10 equipes com mais chances de vencer.

Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, 16%;

Baltimore Ravens, 10%;

Miami Dolphins, 8%;

Dallas Cowboys, 7%;

Jacksonville Jaguars e Detroit Lions, 5%;

Buffalo Bills, 3%;

Seattle Seahawks, Houston Texans e Cleveland Browns, 2%;

Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints, 1%.

Atuais finalistas lideram na busca pela Seed 1

Com a mudança de times nos playoffs, somente as equipes com melhor campanha da AFC e NFC têm folga na primeira rodada dos playoffs. Na conferência americana (AFC), mesmo estando atrás dos atuais líderes (Baltimore Ravens), os Chiefs aparecem como favoritos a ficar com essa vaga com 46% (odd de 1.83), segundo a Betfair. Confira a lista:

Kansas City Chiefs, 46%;

Baltimore Ravens, 19%;

Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars, 15%;

Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, 2%;

Houston Texans, 1%.

Já na conferência nacional (NFC), o favoritismo está com a equipe de melhor campanha: o Philadelphia Eagles. A equipe, que só perdeu uma partida até agora, aparece com 69% de chances de ficar com a Seed 1 (odd de 1.25). Isso significa que, a cada um real apostado no time, o retorno é de R$1,25. Confira a lista da conferência:

Philadelphia Eagles, 69¨%;

San Francisco 49ers, 20%;

Dallas Cowboys, 6%;

Detroit Lions, 4%;

Seattle Seahawks, 1%.

C.J. Stroud quase garantido como calouro do ano

Comandando o ataque do Houston Texans, C.J. Stroud está respondendo a todos os críticos que achavam que ele não renderia na NFL. Um dos líderes em jardas passadas, o QB aparece como grande favorito ao prêmio de calouro do ano segundo a Betfair, com 84% (odd de 1.01). Puka Nakua, Jahmyr Gibbs e Bijan Robinson aparecem com 3% cada odd de 26.0).

