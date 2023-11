No Brasil, o dia 15 de novembro é lembrado pelo feriado da Proclamação da República. Mas, para os umbandistas, a data tem outro significado expressivo.

Neste dia, em 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou em Zélio Fernandino de Moraes pela primeira vez, dando origem a religião que soma mais de 4,2 milhões de praticantes, segundo pesquisa Datafolha, publicada em 2020.

Com o objetivo de levar ao público geral informação, conhecimentos e práticas sobre a manifestação religiosa, Rodrigo Queiroz, fundador e presidente do Instituto Cultural Aruanda, lança Umbanda para iniciante. Publicada pela Citadel Grupo Editorial, a obra oferece um tour imersivo pelos sagrados espaços e apresenta um relato histórico do nascimento da religião. É um verdadeiro compêndio para aqueles que desejam conhecer a religião, os orixás e as práticas mediúnicas.

O autor, que também é sacerdote, explica no livro o que é e como acontece a gira, o propósito da manifestação dos espíritos, quem são os orixás, a cultura, as tradições e a história da umbanda. De acordo com Rodrigo Queiroz, a obra é a porta de entrada ao universo prático, teórico e filosófico da religião.

FICHA TÉCNICA

Título: Umbanda para iniciantes

Autores: Rodrigo Queiroz

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550472474

Dimensões: 13.5 x 1 x 21 cm

Páginas: 176

Preço: R$ 52,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Rodrigo Queiroz é fundador e presidente do Instituto Cultural Aruanda (2004), criador e diretor da primeira plataforma de ensino online da religião, Umbanda EAD (2006), médium ativo desde 1996 e sacerdote. Filósofo de formação, especialista em Psicologia Positiva, une os conhecimentos científicos do desenvolvimento humano com as pesquisas e vivências mediúnicas de terreiro. Atua como mentor pessoal de sacerdotes de umbanda pelo mundo e orienta pessoalmente milhares de médiuns ativamente em diversos países, aplicando seus saberes e validando uma nova e organizada maneira de viver e espalhar a umbanda por meio da sua comunidade online Confraria Umbandalogia.

Redes sociais: Instagram | YouTube

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.