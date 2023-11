SP-304 entre Americana e Piracicaba terá 12 radares

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) publicou, no último sábado (25), o edital de licitação para contratação de serviços de fiscalização do controle de velocidade nas rodovias estaduais. Na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), sob responsabilidade da Divisão Regional de Rio Claro (DR 13), serão instalados 12 radares, entre Americana e Piracicaba. A previsão é que a instalação ocorra no primeiro semestre de 2024.

Na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro, serão instalados mais quatro radares.

Ao todo, serão investidos R$ 196,8 milhões para a instalação de 649 novos pontos de radares em trechos críticos das rodovias, incluindo a SP-304.

Em novembro de 2020 a SP-304 teve os radares desinstalados devido ao encerramento do contrato com a empresa que operava o serviço. Desde então, a fiscalização no local é feita por radares móveis utilizados pela Polícia Militar Rodoviária.

Ainda segundo o órgão, os novos equipamentos serão mais modernos e eficientes. Além de fiscalizar a velocidade, ampliando a segurança nas rodovias, os futuros radares farão leitura automática de placas (OCR) e terão, ainda, a função de contagem de veículos, com capacidade de transmissão das informações em tempo real para o DER.

Confira os pontos da SP-304 que receberão os novos radares:

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Americana e Piracicaba:

SP 304 – Km 121,500 – Sentido Campinas

SP 304 – Km 126,300 – Sentido Piracicaba

SP 304 – Km 127,400 – Sentido Piracicaba

SP 304 – Km 128,000 – Sentido Americana

SP 304 – Km 131,170 – Sentido Piracicaba

SP 304 – Km 131,200 – Sentido Americana

SP 304 – Km 133,400 – Sentido Americana

SP 304 – Km 134,300 – Sentido Piracicaba

SP 304 – Km 137,500 – Sentido Piracicaba

SP 304 – Km 143,650 – Nos dois sentidos

SP 304 – Km 150,300 – Nos dois sentidos

SP 304 – Km 152,700 – Nos dois sentidos

Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro:

SP 304 – Km 167,100 – Sentido Leste

SP 304 – Km 167,100 – Sentido Oeste

SP 304 – Km 168,050 – Sentido Leste

SP 304 – Km 168,050 – Sentido Oeste