Rumo está com mais de 100 vagas abertas para maquinistas

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do País, está com mais de 100 vagas abertas para maquinistas. Para participar do processo seletivo os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: Ensino Médio Completo, total disponibilidade para trabalhar em escala e realizar viagens.

As vagas na Rumo não exigem experiência na função e estão distribuídas entre quatro munícipios do estado de São Paulo. Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher os seguintes requisitos: ensino médio completo, morar na cidade para a qual pretende a vaga ou ter disponibilidade para mudança, bem como ter flexibilidade para trabalhar em regime de escala e turno. Os candidatos devem realizar a sua inscrição através do link: Link.

A Companhia busca profissionais que demonstrem proatividade, tenham senso de comprometimento e organização, e potencial para desenvolver o autogerenciamento de suas atividades. Vale lembrar que para exercer o cargo não há restrição de idade, de gênero, orientação sexual, religião, etnia ou raça.

Segundo Tiago Proba, gerente de Cultura, Atração, Diversidade e Marca Empregadora da Rumo, todos os candidatos aprovados vão receber um curso de qualificação da área fornecido pela própria companhia. “A Rumo está em busca de profissionais que desejam atuar no setor e convidamos toda a população a participar do processo seletivo da maior empresa de ferrovias do país”, finaliza o gerente.

Os contratados terão direito aos seguintes benefícios: Programa de Participação nos Resultados (PPR), Bônus de Segurança Ferroviária, Previdência Privada, Cooperativa de Crédito, Empréstimo Consignado, Plano de Saúde, Plano Odontológica, Instrumentação Cirúrgica, Auxílio Farmácia, Seguro de Vida, Auxílio Funeral, Programa de Assistência de Gestação Até o Pós-Parto, Licença Parental Estendida, Material Escolar, Auxílio Creche, Brinquedo de Natal, Kit de Natal, Programa de Assistência Psicológica, Jurídica e Financeira, Clube de Vantagens e Descontos, Universidade Corporativa.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 9 terminais de transbordo, está presente em quatro portos e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. A Rumo está presente na 18ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 que reconhece as empresas que são referências em práticas ESG.

