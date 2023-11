Câmara entrega Diploma de Honra ao Mérito Dandara e Zumbi dos Palmares

Na última sexta-feira (24), foi realizada a sessão solene de entrega dos Diplomas de Honra ao Mérito Dandara e Zumbi dos Palmares. O encerramento da Semana da Consciência Negra contou com apresentações culturais de artistas sumareenses e food trucks, seguido da sessão solene para entrega dos diplomas no plenário da Câmara de Sumaré.

Confira os homenageados:

JOSÉ LÁZARO BULCÃO ROSENDO (indicação do vereador Alan Leal)

(indicação do vereador Alan Leal) MARCOS DA CONCEIÇÃO (indicação do vereador Gilson Caverna)

(indicação do vereador Gilson Caverna) MARIA APARECIDA RENOVATO DE OLIVEIRA (indicação do vereador Ulisses Gomes)

(indicação do vereador Ulisses Gomes) DAIANA CONCEIÇÃO TEIXEIRA (indicação do vereador Willian Souza)

