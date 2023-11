Corinthians e Vasco jogam pra fugir do rebaixamento. Resta 1 vaga

Corinthians e Vasco entram em campo esta terça-feira

e só pensam em se afastar da zona do rebaixamento. Com América MG, Coritiba e Goiás praticamente na série B do ano que vem, resta agora uma vaga para a queda fatal.

O timão tem 44 pontos e pode ser ultrapassado pelo Vasco (42 pontos) em caso de derrota esta noite. O Bahia tem 41 pontos e também pode alcançar o Timão. Santos (43 pontos) e Cruzeiro (44) são outros gigantes que tentam fugira da degola nestas últimas rodadas de Brasileirão.

TREINO E VIAGEM -Na manhã deste domingo (26), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência na preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (28), às 21h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, o Timão visita o Vasco da Gama pela 36ª rodada da competição nacional.

Após uma ativação física e trabalho de força na academia, os atletas foram para o aquecimento no gramado. O técnico Mano Menezes promoveu um treinamento de posse de bola e marcação pressão e, por fim, organizou um minijogo em campo reduzido.

A delegação corinthiana seguiu viagem para a capital carioca já neste domingo. O elenco concluirá a preparação para o jogo amanhã, no Rio de Janeiro.

Confira a lista dos relacionados para a viagem:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Léo Mana, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil, João Pedro e Lucas Veríssimo

Meio-campistas: Biro, Cantillo, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Renato Augusto e Ruan Oliveira

Atacantes: Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Romero, Wesley e Yuri Alberto

O zagueiro Gil, apesar de ser desfalque para a partida por suspensão, viajará com o grupo. Os meio-campistas Fausto Vera, ainda em tratamento de uma inflamação no tendão de Aquiles, Matías Rojas, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, e Roni, com uma lesão no adutor da coxa esquerda, além do atacante Gustavo Silva, que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, ficarão em São Paulo sob os cuidados do núcleo de Saúde e Performance do clube.

