A cantora Taylor Swift recebeu a família de Ana Clara Benevides,

fã que morreu em seu show no Rio de Janeiro na semana retrasada. O show realizado pela cantora Taylor Swift neste domingo, 26, no Allianz Parque, em São Paulo, contou com a presença de familiares de Ana Clara, de 23 anos.

Ela morreu após passar mal durante apresentação da artista americana no dia 17, no Estádio Nilton Santos, no Rio.

A ida de familiares de Ana ao show, o último realizado pela cantora neste ano no Brasil, foi inicialmente divulgada nas redes sociais por fãs da cantora, que conseguiram filmar as movimentações. Entre os presentes, estavam o pai da jovem, José Weiny Machado, e a amiga que a acompanhou no show no Rio, Daniele Menin.

Outros familiares também se encontraram com Taylor Swift. Não foi divulgada a informação de quem partiu a iniciativa de convidá-los.

