“Apta Portas Abertas”: IZ apresenta pesquisa e tecnologia no evento

O Instituto de Zootecnia (IZ/APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo realizou a 2ª Edição “Apta Portas Abertas”, nos dias 24 e 25 de novembro de 2023. No evento, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho em pesquisa científica realizado pela Instituição, e também de vivenciar uma interação entre a comunidade científica e a sociedade, por meio de atividades e ações dirigidas. O Instituto recebeu nos dois dias do evento um público de aproximadamente 1180 visitantes.

Para o diretor-geral do IZ, Enilson Ribeiro, o evento atendeu as expectativas. “Houve uma interação muito grande entre pesquisadores da instituição e o público, o que foi mostrado pela a alegria das crianças e até mesmo dos adultos que visitaram o IZ. Estamos felizes com o resultado”, afirma.

No primeiro dia do evento o Instituto de Zootecnia recebeu alunos de escolas da rede municipal de ensino de Nova Odessa para visitarem a “Feira de Ciência”. No espaço estavam representados os Centros de Pesquisa do Instituto com seus laboratórios, em estandes monitorados por pesquisadores e funcionários, que tiveram a missão de apresentar e explicar aos alunos de maneira lúdica as pesquisas realizadas pela Instituição.

Atividades interativas, como caça-palavras e quebra-cabeças, associados aos temas de pesquisa também estiveram incluídas na visitação. Os alunos puderam ainda conhecer algumas instalações do IZ, através do passeio de trenzinho aos setores de suinocultura e de ovinocultura, quando tiveram oportunidade de ver os animais nos locais de produção.

Duas ações de pesquisa do IZ estiveram ainda representadas em maquetes para visitação com apresentação ao público: “Sistema Aquapec”, uma proposta que integra piscicultura a agropecuária, e a “Estação de Tratamento e Valoração de Efluentes” que produz biogás a partir de dejetos.

Para a professora Sara Castro a visita no evento “Apta Portas Abertas” foi uma oportunidade de instigar nos alunos à curiosidade sobre esta área de conhecimento. “Como em geral eles não tem acesso a este tipo de conhecimento, talvez este evento desperte neles o interesse pela área e pela ciência”, comenta.

Para Rita Matuda, coordenadora pedagógica, o evento reuniu no mesmo local muita informação e oportunidades de conhecimento. “Eles conheceram muita coisa, tiveram contato com a Natureza e vivenciaram momentos muito felizes, trazendo satisfação às crianças”.

No segundo dia o evento foi aberto ao público em geral. Na parte da manhã o espaço da “Feira de Ciências” se manteve aberto para visitação, isso permitiu visibilidade das atividades do IZ aos visitantes de forma geral.

O espaço do parque foi transformado para receber os visitantes com food-trucks, feira de artesanato, mini fazendinha, apresentações musicais, além do passeio de bondinho na área interna do IZ, promovendo um sábado de lazer, entretenimento e de interação do IZ com a população.

O evento recebeu a parceria de 11 instituições – Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), Prefeitura de Nova Odessa, Secretaria de Cultura e Turismo de Nova Odessa, Secretaria da Educação de Nova Odessa (Escolas municipais), Policia Militar, Coplacana de Nova Odessa, Jussara, Raj Laticínio, Amarus Salumeria, Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO), Criatório Pestana, Coden, Trenzinho Aldinho Kids. Além de 13 estandes de alimentos e Food Trucks que estiveram agregando ao evento.

