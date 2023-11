Bares- As festas de final de ano, como eventos corporativos e confraternizações já movimentam o setor de restaurantes e bares da região de Campinas.

A expectativa para novembro e dezembro é de um crescimento médio de 30% em público e faturamento, segundo estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) da Região Metropolitana de Campinas. A movimentação por reservas começou a se intensificar no início da segunda quinze. E para atender a esse aumento de demanda sazonal, um terço dos estabelecimentos pretende contratar novos funcionários, segundo pesquisa realizada pela entidade.

Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas, explica que a procura por informações e reservas já começa a se intensificar. “A expectativa para esta época do ano já é esperada, com uma sazonalidade muito positiva que todo ano se realiza no setor”, explica. “Nossa expectativa é de um aumento em torno de 30% sobre os meses anteriores, o que pode até aumentar, com a onda de calor, quando as pessoas saem mais de casa”, acrescenta.

Para mostrar o impacto dessa época o ano para o setor, Mason conta que pesquisa realizada pela Abrasel com empresários da região de Campinas aponta que 32% pretendente fazer contratações de temporários neste final do ano para dar conta da demanda.

