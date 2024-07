Leoncine solicita estudo para implantação de redutores de velocidade na Rua Pernambuco

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura estudo de trânsito para implantação de redutores de velocidade na Rua Pernambuco, no trecho entre as Avenidas Nossa Senhora de Fátima e Avenida da Saúde, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com o parlamentar, pais de alunos das escolas próximas e comerciantes da região entraram em contato com seu gabinete para reivindicar estudos visando evitar a ocorrência de acidentes. “Após averiguar a situação no local, constatei a pertinência desse pedido. A colocação de redutores merece ser analisada pela secretaria competente o mais rápido possível”, aponta Leoncine.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quarta-feira (10) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.