Prefeito Chico entrega Centro de Segurança e Inteligência da Gama

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou na manhã desta quinta-feira (4) uma nova estrutura de inteligência para a Guarda Municipal, com a implantação do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), um dos centros de controle mais modernos do País, no qual foram investidos R$ 2,4 milhões.

O contrato de implantação do CSI incluiu a adequação do espaço físico, de aproximadamente 104 metros quadrados, com instalação de mobiliários, equipamentos eletrônicos e de informática.

“Sempre defendi com razão e patriotismo aquilo em que acredito. De que não se constrói política de segurança pública sem o trabalho da Guarda Municipal”, destacou Chico. “O trabalho contra a criminalidade deve ser de união entre Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Exército. Se nos debruçarmos sobre a minha plataforma de governo, constataremos que na área de segurança cumprimos mais do que planejamos”, completou o prefeito.

“Tenho muita gratidão pelos guardas municipais que, diariamente, arriscam a própria vida para proteger a população. E realizam o trabalho com orgulho da corporação a que pertencem”, disse o vice Odir Demarchi.

O CSI está integrado à Muralha Digital, que já atinge 95% de cobertura das entradas e saídas de Americana, com mais de 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. Ainda neste mês, todas as entradas e saídas da cidade estarão vigiadas, com as câmeras captando imagens e colhendo informações como características dos veículos e horários em que entraram e saíram da cidade.

O investimento total na compra das câmeras foi de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1,9 milhão proveniente de emenda parlamentar do ex-deputado federal Abou Anni. A implantação da Muralha Digital já está dando resultados, com uma queda de 40% nas ocorrências de furto de veículos em dois meses.

O CSI irá receber e gerir as informações de todas as câmeras espalhadas nas entradas, saídas, vias e espaços públicos do município, além de receber as solicitações dos moradores por meio do número de emergência 153 e WhatsApp (19) 3461-8631. Ou seja, um trabalho de atendimento e monitoramento em tempo real, 24 horas por dia.

“Estamos fechando um ciclo com a sensação de dever cumprido. Atingimos todos os objetivos que estavam elencados no plano de governo do prefeito Chico Sardelli. A história da Gama ficará marcada pelos investimentos feitos nessa gestão. Existe uma Guarda Municipal antes e depois do Chico”, destacou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva. O coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos, destacou que, logo nos primeiros dias da gestão Chico Sardelli, foi criada a Coordenadoria de Planejamento da Gama, cuja missão era implementar a inovação tecnológica a serviço da segurança pública.

O presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, disse que a Gama presta um serviço de qualidade e eficiência na cidade. “Aqui o bandido pensa duas vezes em agir porque sabe que vai encontrar homens que realizam um serviço incansável na defesa da população”.

Durante a cerimônia de entrega do CSI, foi exibido um vídeo do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, parabenizando o prefeito Chico Sardelli pela implantação do sistema. “É uma ferramenta completa para segurança, que auxilia nas investigações e nas apreensões”, concluiu o deputado.