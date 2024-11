Líder mundial em eventos fitness projeta investir R$1,2 bilhão nos próximos seis anos e abrir 300 academias no Brasil e EUA

A Musclecontest, renomada promotora de eventos de fisiculturismo com presença em todos os estados do Brasil e em mais de 14 países, iniciou uma nova fase de expansão com o recente lançamento de uma rede de academias e lojas voltadas ao universo fitness. A rede, que leva o nome da marca, contará com academias equipadas com tecnologia de ponta, abertas 24 horas para atender diferentes perfis de clientes, seguindo um modelo low-cost; além de lojas de suplementos e moda, pubs com refeições balanceadas e opções de happy hour, e estúdios para modalidades como dança e ioga. A primeira unidade foi inaugurada recentemente em Piracicaba, no interior de São Paulo. A meta é abrir 300 unidades nos próximos seis anos no Brasil e nos Estados Unidos, onde a marca foi criada. O investimento inicial foi de R$ 8 milhões, com projeção de alcançar R$ 1,2 bilhão ao final da expansão.

Com mais de 2.000m² e capacidade para atender até 2,5 mil alunos, a primeira unidade da academia Musclefit abre suas portas em Piracicaba, no interior de São Paulo. O espaço é equipado com 150 aparelhos de alta tecnologia, importados, e oferece amplo estacionamento para maior comodidade dos alunos. Operando 24 horas por dia, a academia tem mensalidades a partir de R$ 119. Até o final do ano, a Musclecontest planeja trazer outras lojas da rede para a cidade, que também servirão como vitrine para futuros negócios

“Queremos oferecer uma experiência completa que vai além dos treinos, trazendo toda a nossa expertise no universo fitness para espaços inspiradores com a presença de atletas renomados. Nossa meta é oferecer qualidade de vida a todos que buscam uma experiência diferenciada”, afirma Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest e produtor do Mr” comenta Tamer El Guindy, CEO da Muscle Contest.

Idealizada por Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest e julgado do Mr. Olympia, maior campeonato de fisiculturismo do mundo, a nova academia de Piracicaba promete atrair personalidades influentes do fisiculturismo. Entre os nomes confirmados estão o influenciador Renato Cariani e o treinador Júlio Balestrin, que devem frequentar o espaço para seus treinos e produção de conteúdos, reforçando a visibilidade do Musclefit no cenário fitness.

Os próximos empreendimentos da Musclecontest em Piracicaba trarão ainda mais atrativos para a cidade paulista e serão lançados ainda em 2024. Um dos destaques será um estúdio dedicado a aulas de yoga, dança e outras atividades, ampliando as opções de bem-estar na região. Além disso, a primeira loja física da marca abrirá suas portas, oferecendo acessórios e roupas para o público fitness. Outro diferencial será o pub, que funcionará com um cardápio fitness até às 18h e, a partir desse horário, se transformará em um espaço de happy hour com diversas opções de bebidas para momentos de socialização.

