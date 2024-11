Identidade e autoestima marcam lançamento infantil da Editora Adonis no Mês da Consciência Negra

No mês em que o Brasil reforça a discussão sobre a igualdade racial, a Editora Adonis lança um livro infantil que trata de identidade e autoestima por meio da personagem que é uma menina negra. Escrito por Dejanira Rainha e ilustrado por André Cerino, “Este cabelo é meu!” será lançado em Adonópolis no sábado (30), às 10 horas. Para a participação gratuita no evento, é necessária inscrição prévia no site ( www.adonopolis.com.br/#agenda ).

A escritora revela que o livro foi escrito atendendo a um pedido. “O livro surgiu do convite de escrever textos para uma creche pública de Mata de São João e o pedido era por histórias que valorizassem a diversidade de crianças da sala e, principalmente, das que sofrem preconceito racial, com seus cabelos, que se sentem menos bonitas porque não se sentem representadas”, conta. “Como mulher negra, soteropolitana, nascida na periferia da Bahia e professora, essas questões sempre vêm até mim de alguma maneira: chegam pelas minhas crianças, por mim mesma, por usar o meu cabelo natural, e pelas minhas amigas negras que contam seus relatos”, completa.

No poema construído de modo quase musical, a família da personagem se faz presente de maneira muito representativa. “Existe uma questão muito curiosa que é o papel do pai naquela família, que diz ‘seu cabelo é lindo’, que faz cafuné… Há a representação do meu pai como figura também de um homem negro que valorizava, que dizia que eu não podia falar coisas negativas de mim mesma”, explica. “Isso é uma curiosidade que acredito que o livro tem e que eu trago da minha própria história, de menina negra que foi muito incentivada pela figura paterna”, complementa Dejanira.

O trabalho de criação desenvolvido pelo ilustrador André Cerino também é destacado pela escritora. “As representações que esse livro traz, a partir da ilustração e do texto, é algo muito caro pra mim como escritora. E o texto infantil é sempre feito à quatro mãos. As do ilustrador são, sem dúvida, importantíssimas para esse imagético associado à literatura infantil”, reforça.

Sobre a escritora

Dejanira Rainha Santos Melo é professora, poeta e idealizadora do projeto social antirracista e antimachista “Biblioteca Social Afro-indígena Meninas do Subúrbio”, que tem sede em Alto de Coutos, subúrbio ferroviário de Salvador. É idealizadora e coautora da FLESF – Festa Literária Escolar do Subúrbio Ferroviário, juntamente com Jovina Souza. Pedagoga formada pela UFBA, é pós-graduada em Gestão Educacional e atua como professora há 30 anos, sendo 24 deles na rede municipal de ensino de Salvador, onde é concursada desde o ano 2000. Trabalha atualmente na Escola Municipal Alto de Coutos.