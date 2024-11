Vereadores de Sumaré entregam Diploma de Honra ao Mérito Dandara e Zumbi dos Palmares a oito personalidades

A Câmara Municipal de Sumaré promove, nesta terça-feira (19), a Sessão Solene de entrega do Diploma de Honra ao Mérito Dandara e Zumbi dos Palmares. Neste ano, oito personalidades serão agraciadas com a honraria, concedida a pessoas que prestaram relevantes serviços à população negra e afrodescendente no município. O evento está previsto para ter início às 19h, no plenário do Legislativo, e contará com transmissão online.

O diploma Zumbi dos Palmares foi instituído pelo Decreto Legislativo nº 252, de 2 de junho de 2004, de autoria do ex-vereador Alan Cardeque Simões de Almeida. Em 2021, houve a inclusão do nome Dandara à honraria, após proposta do vereador Willian Souza (PT), por meio do Decreto Legislativo nº 515, de 27 de outubro de 2021.

Confira os homenageados de 2024:

• Dra. Lais Carvalho, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (homenageada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dra. Letícia Alves Leoni Battistoni, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (homenageada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dra. Eliana Aparecida Bicudo, 2ª vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (homenageada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dra. Natalia Fernanda Sales da Silva, secretária da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (homenageada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dra. Tamyres Rodrigues Cassimiro, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (homenageada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dr. João Antônio Floriano Guedes (homenageado pelo vereador Alan Leal);

• Senhora Kerolen Barbara Gomes de Oliveira Angelo (homenageada pelo vereador Tião Correa);

• Senhor Rafael Augusto de Oliveira Angelo (homenageado pelo vereador Tião Correa).

