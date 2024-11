Pelo menos 4 alunos da PUC são demitidos após racismo nos jogos em Americana

Pelo menos quatro alunos da PUC-SP foram demitidos de escritórios de advocacia em que estagiavam após registros dos Jogos Jurídicos Estaduais ocorridos em Americana no último sábado (16). Nas imagens gravadas, o estudantes de direito ofendiam alunos cotistas da USP.

Segundo apurou o site Pragmatismo Político, Tatiane Joseph Khoury, Arthur Martins Henry, Matheus Antiquera Leitzke e Marina Lessi de Moraes foram demitidos de seus estágios no escritório Pinheiro Neto, no escritório Castro Barros Advogados, no Tortoro, Madureira e Ragazzi, e no Machado Meyer Advogados, respectivamente.

Nas imagens, integrantes da torcida da PUC-SP chamavam os alunos da USP de “cotistas” e “pobres”. Os ataques foram dirigidos a um grupo de estudantes negros. Dentre as ofensas proferidas, os autores teriam dito frases como “cotista filho da p***” e “manda o Pix da esmola”.