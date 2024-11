Campeonato em Recife: Instituto Jr Dias alcança 16ª posição no ranking nacional

Entre os dias 12 e 17 de novembro, a equipe de karatê do Instituto Jr Dias, liderada pela dedicada Sensei Izabel Dias, representou Americana com brilhantismo nas finais do Campeonato Brasileiro de Karatê e do Campeonato Brasileiro Estudantil.

Os eventos, realizados em Recife, Pernambuco, reuniram 256 equipes de todo o Brasil. O Instituto Jr Dias alcançou a notável 16ª posição no ranking nacional, destacando-se como a segunda melhor equipe do Estado de São Paulo.

Atletas Participantes:

– Artur Leite Matara

– Maria Luiza Rocha

– Maria Alice Miranda

– Iza Maria Dias

– Kael Andrade Vieira

– Davi Ferreira

– Marina Sofia Mathias

– Miguel Felix dos Santos

– João Pedro Izidoro

Resultados:

Maria Luiza Rocha

3º Lugar: Campeonato Brasileiro Kata Sub 10 Feminino

3º Lugar: Campeonato Brasileiro Estudantil Kata Sub 10 Feminino

3º Lugar: Campeonato Brasileiro Kata em Equipe Sub 10 Feminino

Maria Alice Miranda

3º Lugar: Campeonato Brasileiro Kata em Equipe Sub 10 Feminino

Iza Maria Dias

3º Lugar: Campeonato Brasileiro Estudantil Kata Sub 10 Feminino

3º Lugar: Campeonato Brasileiro Kata em Equipe Sub 10 Feminino

Artur Leite Matara

1º Lugar: Campeonato Brasileiro Kata Sub 8 Masculino

Davi Ferreira

1º Lugar: Campeonato Brasileiro Shiai Sub 12 Masculino

1º Lugar: Campeonato Brasileiro Estudantil Shiai Sub 12 Masculino

Kael Andrade Vieira

3º Lugar: Campeonato Brasileiro Kata Sub 8 Masculino

3º Lugar: Campeonato Brasileiro Estudantil Kata Sub 8 Masculino

“Esses resultados são frutos de muito esforço, dedicação e amor pelo esporte. Estou extremamente orgulhosa de cada um dos nossos atletas, que não apenas competiram, mas demonstraram disciplina, respeito e união dentro e fora do tatame. Quero agradecer aos pais e responsáveis, que apoiam esses jovens diariamente, e a todos que acreditam no trabalho do Instituto Jr Dias. Este é um marco especial para o karatê de Americana, e seguimos firmes em nosso propósito de formar cidadãos e atletas de excelência.”, afirmou a Sensei Izabel Dias.

