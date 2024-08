Apesar de não serem muitos, os novatos e ‘importados’ prometem trazer mais emoção na eleição para vereador em Nova Odessa.

Todos os nomes da lista são conhecidos, seja no meio político ou cultural de Nova Odessa e também da vizinha Americana.

Ex-mulher do ex-vereador de Americana Nadir Oliveira estreia nas urnas agora no time do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL). Ela vem candidata pelo PMB, que apresentou chapa completa na cidade.

Outro ‘estrangeiro’ que vai pra disputa em Nova Odessa é Zara Bigode, que já foi candidato em Americana e agora estreia em NO pelo MDB, que apoia a reeleição do atual prefeito Leitinho Schooder (PSD).

Outro nome que vem do time Bill é Marcelo Morais, irmão do atual presidente da Câmara Wagner Morais (Republicanos). Marcelo é tido como o ‘portador’ da pauta da cultura pelo lado do ex-prefeito.

Novato e influencer

Paulo Porto foi para o governo Leitinho para ajudar a ‘bombar’ a Cultura e teve seu nome lançado para ser candidato a vereador este ano. O meio político ainda não sabe se terá potencial para beliscar uma vaga na Câmara da cidade em 2025.

