SHEIN lança coleção com Mirella Santos

A SHEIN, varejista global de moda, beleza e lifestyle, anuncia o lançamento de sua mais recente coleção, criada em parceria com a dançarina, artista e influenciadora digital Mirella Santos. A coleção é um reflexo da personalidade vibrante e contemporânea da pernambucana, com cores intensas que simbolizam a brasilidade e o estilo fashion da Mirella. “Estou bem feliz em poder lançar uma coleção em parceria com uma marca de moda tão forte e conhecida como a SHEIN”, afirma Mirella Santos. “A minha coleção tem peças que refletem muito o meu estilo, com qualidade e preços acessíveis. Inclusive, têm opções de vestidos midi que comecei a usar e estou amando”, completa. Entre os destaques estão os looks em rosa, que representam uma expressão de luminosidade e vivacidade, e os vestidos midi, uma tendência que Mirella recentemente incorporou em seu estilo pessoal. Com 135 peças de tamanhos variados, incluindo dez peças plus size, atendendo a uma ampla gama de perfis de corpos e personalidades, a coleção reflete o compromisso da SHEIN com a diversidade e inclusão. As peças são confeccionadas com tecidos de alta qualidade, incluindo malha, denim, jersey, algodão e PU, que se assemelha ao couro. Os materiais foram selecionados para garantir tanto a beleza, quanto o conforto e a durabilidade dos looks, alinhando-se às tendências atuais de moda e às necessidades do consumidor moderno. “A Mirella tem uma capacidade incrível de se conectar com seu público de maneira autêntica e divertida. Foram desenvolvidas peças que refletem seu estilo brasileiro e moderno, oferecendo uma identificação real para a nova geração. Além de trazer a energia contagiante e única do Nordeste, representado tão bem pela pernambucana. Com peças incríveis e inspiradoras, reforçamos a missão da SHEIN em tornar a beleza da moda acessível a todos”, comenta Raquel Arruda, Diretora de Marketing da SHEIN no Brasil. A coleção em parceria com Mirella Santos inspira as mulheres a se sentirem confiantes e poderosas e a viverem o seu melhor de forma única. As peças estarão disponíveis a partir do dia 12 de agosto no site app da SHEIN.