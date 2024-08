A Coden Ambiental S/A, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, realiza no próximo dia 26 de agosto uma licitação presencial para a alienação (“venda”) de bens móveis inservíveis da companhia. As atividades se iniciarão às 9h, na sede da empresa, localizada na Rua Eduardo Leekning, nº 550, no Jardim Bela Vista.

Ao todo, serão alienados três lotes, avaliados inicialmente em R$ 100.362,00, contendo bens diversos – como sucata de hidrômetros usados, veículos sem condições de uso e sucatas em geral. Os interessados em participar devem comunicar sua intenção ao Departamento de Compras da companhia pelo e-mail rformaggio@coden.com.br.

A visitação pública dos lotes que serão leiloados pode ser feita até o dia 23 de agosto, de segunda à sexta, das 8h às 11h e das 13h30min às 16h, mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8500, ramal 8517.

Os bens estão expostos no pátio da Coden Ambiental, localizado na Avenida Ampelio Gazzetta, nº 2635, também no Jardim Bela Vista. Para mais informações, consulte o edital completo disponível no site da Coden Ambiental (www.coden.com.br).

A CODEN

Graças à inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 – Santo Ângelo e à construção da rede de distribuição da região do Pós-Anhanguera pela Coden, em 2023, hoje Nova Odessa atende a 100% da população com abastecimento de água de qualidade, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km. A cidade atingiu assim, na atual gestão, a universalização do abastecimento.

Atualmente, 96% da população é atendida por uma rede de esgoto com mais de 279 Km de extensão, e 100% do esgoto coletado é tratado na ETE Quilombo, inaugurada em 2012 e ampliada posteriormente e que utiliza tecnologia holandesa para o tratamento de até 130 litros de resíduos por segundo, resultando numa capacidade estimada para atender 80 mil habitantes – número superior à população de Nova Odessa, de aproximadamente 62 mil pessoas.

Dessa forma, a cidade tem contribuição praticamente “zero” para a poluição das bacias do Ribeirão Quilombo e do Rio Piracicaba.

DESTAQUE NO CENSO

Divulgados em fevereiro deste ano, os dados sobre Saneamento Básico dos Município Brasileiros do Censo 2022 do IBGE colocaram Nova Odessa na “elite” nacional do atendimento pelas redes de água e esgoto tratados e coleta domiciliar de lixo doméstico. A cidade está em 5º lugar dentre os 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no quesito “Ligação à Rede de Água Tratada”, com 98,09% de atendimento.

Já quanto às “Ligações à Rede de Esgoto”, nada menos que 97,96% dos imóveis de Nova Odessa são atendidos (número que também deve aumentar nos próximos meses graças a obras em andamento da Coden). Neste item, Nova Odessa é a 3ª melhor cidade da RMC.

Por fim, 96,54% dos imóveis são atendidos pelo Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar em Nova Odessa, o que coloca a cidade em 2º lugar no ranking da RMC neste quesito, demonstra o IBGE. As informações são da divulgação “Censo 2022: Características dos domicílios – Resultados do universo”, disponível no site do Instituto.

