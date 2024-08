Os vereadores de Santa Bárbara devem apreciar 15 projetos de decreto legislativo, todos relativos à concessão do Título Honorífico de Cidadão Barbarense, nesta terça-feira, dia 13 de agosto, durante a 28ª Reunião Ordinária do ano, a ser realizada a partir das 14h, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal.

Criado pelo Decreto Legislativo 10/1996, esse título é uma homenagem a personalidades credoras de reconhecimento público que prestaram relevantes serviços à comunidade barbarense. A honraria tem o sentido maior de certificar uma pessoa como filho da terra, muito embora não tenha nascido aqui, mas tenha adotado o Município como seu e por ele tenha se dedicado. Os projetos, disponíveis para consulta no site oficial da Casa de Leis, são acompanhados de breve biografia dos indicados.

Em 2024, diferentes parlamentares indicaram os seguintes nomes: Alexandre Leite, indicado pelo vereador Carlos Fontes (Projeto de Decreto Legislativo 03/2024); Celso Pedrosa de Melo, indicado pelo vereador Arnaldo Alves (Projeto de Decreto Legislativo 04/2024); Luiz Claudio Guimarães, indicado pelo vereador Joi Fornasari (Projeto de Decreto Legislativo 05/2024); Rafael Araujo de Aguiar, indicado pelo vereador Reinaldo Casimiro (Projeto de Decreto Legislativo 06/2024); José Renato da Silva, indicado pelo presidente Paulo Monaro (Projeto de Decreto Legislativo 07/2024); Luiz Fernando Paulillo de Cillo, indicado pelo vereador Careca do Esporte (Projeto de Decreto Legislativo 08/2024); Mauricio Carvalho Tonini, indicado pelo vereador Isac Sorrillo (Projeto de Decreto Legislativo 09/2024); Keilha Aparecida Prata Souto, indicado pelo vereador Celso Ávila (Projeto de Decreto Legislativo 11/2024); Braz dos Santos Adegas Jr., indicado pelo vereador Eliel Miranda (Projeto de Decreto Legislativo 12/2024); Olivio Buzoni, indicado pelo vereador Carlão Motorista (Projeto de Decreto Legislativo 13/2024); Gustavo Bueno Fraguas, indicado pelo vereador Bachin Jr. (Projeto de Decreto Legislativo 14/2024); Erica Sant’Anna Torres, indicado pelo vereador Nilson Araújo (Projeto de Decreto Legislativo 15/2024); Ricardo Martins, indicado pela vereadora Kátia Ferrari (Projeto de Decreto Legislativo 16/2024); Alcides Osvaldo Cavechioli, indicado pelo vereador Juca Bortolucci (Projeto de Decreto Legislativo 17/2024); e Moisés Moreira da Silva, indicado pelo vereador Kifú (Projeto de Decreto Legislativo 18/2024).

MOÇÕES – Ainda nesta reunião, devem apreciar duas moções de aplauso, de número 313 e 314/2024, ambas em homenagem ao aniversário de 15 anos de Ordenação Presbiteral do padre Agnaldo Moreira da Silva, protocoladas pelo presidente Paulo Monaro e pelo vereador Carlão Motorista, respectivamente.

As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

