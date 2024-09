Lista traz 500 Pessoas Mais influentes da América Latina em 2024

A Bloomberg Línea apresenta, em 2024, a quarta edição da lista das 500 Pessoas Mais Influentes da América Latina. A lista celebra líderes e inovadores que têm transformado seus setores, gerando impacto significativo tanto em suas comunidades locais quanto na economia global.

Neste ano, os nomes escolhidos destacam a diversidade e o dinamismo da região, reunindo figuras influentes de áreas como negócios, tecnologia, cultura, esportes e ativismo social.

De CEOs que lideram grandes empresas a influenciadores digitais que redefinem as ações de marketing e a comunicação, cada nome exemplifica o poder de liderança e inovação que exercem.

No setor empresarial, nomes como Alexandre Bettamio, co-head de Investment Banking Global do Bank of America, e André Esteves, presidente do conselho e principal acionista do BTG Pactual, são reconhecidos por sua atuação estratégica no cenário financeiro global.

Leia+ Brasil, meio ambiente e educação

Já na área de tecnologia, destacam-se Claudia Muchalat, diretora geral da Intel Brasil, e Cristina Palmaka, presidente da SAP LatAm e Caribe, por suas contribuições à transformação digital da região.

O setor cultural e artístico também tem forte representação, com figuras como Anitta, artista de renome global, e Gisele Bündchen, empreendedora, modelo e influenciadora, que continua a inspirar com seu trabalho filantrópico e ambiental. No esporte, personalidades como Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, e Rebeca Andrade, ginasta que se tornou, em Paris, a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas, têm elevado o nome da América Latina nos mais prestigiados pódios internacionais.

A representatividade feminina é outro destaque da lista de 2024, com diversas mulheres líderes em posições de destaque. Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, e Juliana Azevedo, presidente da P&G de Global Home Care e P&G Professional, são alguns dos nomes presentes.

A lista também conta com personalidades cujos negócios estão em ascensão meteórica.

Marcio Aguiar, diretor de vendas da divisão Enterprise da Nvidia América Latina, é reconhecido por sua atuação relevante na expansão de semicondutores para o desenvolvimento de Inteligência Artificial e computação gráfica na região; Casimiro, o Cazé, influenciador digital e fundador da Cazé TV, ganhou ainda mais notoriedade com as transmissões de competições na Olimpíada de Paris, um representante da geração de empreendedores que têm redefinido o conceito de influência digital.

Além do Brasil, a lista reconhece influências significativas de outros países da América Latina, como México, Argentina e Colômbia.

Brasileiros na lista de 500 da bloomberg

Entre os destacados estão Carlos Slim, presidente emérito da América Móvil, Facundo Gómez Minujin, Senior Country Officer do JPMorgan na Argentina, e Ángela María Zuluaga, vice-presidente global de comunicações da Coca-Cola, todos moldando a política e a economia em suas respectivas regiões.

NOME PAÍS POSIÇÃO EMPRESA Adriana Barbosa Brasil CEO Feira Preta Adriano Sartori Brasil CEO CBRE Brasil Ailton Krenak Brasil Presidente Núcleo de Cultura Indígena Alberto Kuba Brasil CEO WEG Alessandra Montagne Brasil Chef Museu do Louvre Alessandro Zema Brasil Presidente no Brasil Morgan Stanley Alexandre Bettamio Brasil Co-head Global de Investment Banking Bank of America Alexandre Birman Brasil CEO Azzas 2154 Alexandre Borba Chiqueta (Gaules) Brasil Fundador GaulesTV Alexandre Guerrero Brasil CEO Eletromidia Alfredo Egydio Setubal Brasil CEO Itaúsa Ana Fontes Brasil Fundadora Rede Mulher Empreendedora e Instituto RME Ana Paula Vescovi Brasil Economista-chefe Santander Brasil André Esteves Brasil Cofundador e Presidente do Conselho BTG Pactual/Inteli Andrea Schwarz Brasil Cofundadora iigual Anitta Brasil Artista – Artur Grynbaum Brasil Vice-presidente do conselho Grupo Boticário Bianca Andrade Brasil Influencer/Fundadora Boca Rosa Beauty Bruna Tavares Brasil Fundadora Linha Bruna Tavares Bruno Ferrari Brasil CEO e Fundador Oncoclínicas Bruno Lasansky Brasil CEO Localiza Camila Coelho Brasil Influencer – Carlos Antonio Vieira Brasil CEO Caixa Econômica Federal Carlos Augusto Piani Brasil Chairman e Fundador Equatorial e HPX Carlos Gilberto Carlotti Junior Brasil Reitor USP Carlos Lisboa Brasil CEO Ambev Casimiro (Cazé) Brasil Influencer/Fundador Canais Casimiro Clarissa Sadock Brasil VP de Energia Renovável e ESG Vibra Claudia Muchalat Brasil Diretora Geral Intel Brasil Claudio Pracownik Brasil CEO ATG Cristiano Teixeira Brasil CEO Klabin Cristina Betts Brasil CEO Iguatemi Cristina Estrada Brasil Co-head de Investment Banking no Brasil Goldman Sachs Cristina Junqueira Brasil Cofundadora Nubank Cristina Palmaka Brasil Presidente SAP LatAm e Caribe Daniel Bassan Brasil Country Head Brasil e LatAm UBS Daniel Randon Brasil Presidente Randoncorp Daniela Barone Soares Brasil CEO Snowball Daniella Binatti Brasil Cofundadora e CTO Pismo David Feffer Brasil Presidente do conselho Suzano Davide Marcovitch Brasil Presidente LVMH América Latina, Caribe e África Décio da Silva Brasil Presidente do Conselho WEG Décio Oddone Brasil CEO Brava Energia Deusmar Queirós Brasil Fundador Pague Menos Edgard Corona Brasil Fundador e CEO Smart Fit Edson Franco Brasil CEO Zurich Brasil Edu Lyra Brasil CEO Gerando Falcões Eduardo Kaminitz Peres Brasil CEO Multiplan Eduardo Logemann Brasil Presidente do Conselho SLC Agrícola Eduardo Mufarej e Bruna Helena Barros Brasil Fundador e Diretora Executiva RenovaBR Eduardo Parente Brasil CEO Yduqs Eduardo Saverin Brasil Cofundador/Investidor Facebook/B Capital Group Eduardo Simon Brasil CEO e Fundador Galeria Elie Horn Brasil Fundador e Filantropo Cyrela Estevan Sartoreli Brasil Cofundador e Membro do Conselho Dengo Fabio Adegas Faccio Brasil CEO Lojas Renner Fabio Barbosa Brasil CEO Natura Fábio Coelho Brasil Presidente Google Brasil Fabricio Bloisi Brasil CEO Prosus Felipe Feistler Brasil Country Manager Shein Brasil Fernanda Montenegro Brasil Atriz – Fernando Yunes Brasil Head de Brasil Mercado Livre Flávio Rocha Brasil Presidente do Conselho Riachuelo/Guararapes Flávio Souza Brasil CEO Itaú BBA Francisco Gomes Neto Brasil Presidente Embraer Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior Brasil Presidente M.Dias Branco Gabriel Medina Brasil Atleta e Investidor Kauai Gabriela Prioli Brasil Apresentadora de TV Globo Gilson Finkelsztain Brasil CEO B3 Gisele Bündchen Brasil Empresária e Modelo – Guilherme Benchimol Brasil Cofundador e Presidente do Conselho XP Gustavo Pimenta Brasil CFO Vale Gustavo Werneck Brasil CEO Gerdau Heloisa Callegaro Brasil Office Managing Partner McKinsey Henrique Dubugras e Pedro Franceschi Brasil Cofundadores e Presidente do Conselho /CEO Brex Ilan Goldfajn Brasil Presidente BID Isabella Wanderley Brasil General Manager e VP Corporativa Novo Nordisk Janaína Torres Rueda Brasil Chef A Casa do Porco Jeane Tsutsui Brasil CEO Fleury Jerome Cadier Brasil CEO Latam Brasil João Adibe e Karla Marques Brasil CEO e VP Cimed João Camargo Brasil Presidente do Conselho e CEO Esfera Brasil e CNN Brasil João Pedro Paes Leme Brasil Sócio e cofundador Play9 João Roberto Marinho Brasil VP Grupo Globo João Vitor Menin Brasil CEO Inter & Co John Rodgerson Brasil CEO Azul Jorge Moll Filho Brasil CEO Rede D’Or Jorge Paulo Lemann Brasil Cofundador e Membro do Conselho 3G/AB InBev José Berenguer Brasil CEO Banco XP José Olympio Pereira Filho Brasil CEO J. Safra José Seripieri Filho Brasil Presidente Amil José “Zeco” Auriemo Neto Brasil Presidente do Conselho JHSF Juliana Azevedo Brasil CEO LatAm P&G Karsten Koehler Brasil General Manager Nike Kátia Barros Brasil Cofundadora e Diretora Criativa Farm Kleber Mendonça Filho Brasil Diretor de cinema – Lidiane Jones Brasil CEO Bumble Lívia Chanes Brasil CEO Nubank Brasil Luana Ozemela Brasil Cofundadora BlackWin Lucas Vargas Brasil CEO Nomad Luciana Staciarini Batista Brasil CEO Brasil e Cone Sul Coca-Cola Luciano Huck Brasil Investidor e Apresentador de TV Globo Luis Silva Brasil CEO CloudWalk Luis Stuhlberger Brasil CEO e Cofundador Verde Asset Luiz Frias Brasil Presidente do Conselho Grupo Folha/PagSeguro Luiza Trajano Brasil Presidente do Conselho Magazine Luiza Magda Chambriard Brasil CEO Petrobras Marcela Ceribelli Brasil CEO Obvious Marcela Rocha Brasil Diretora-executiva JBS Marcelo Kalim Brasil Cofundador C6 Bank Marcelo Marangon Brasil Presidente Citi Brasil Marcelo Noronha Brasil CEO Bradesco Marcilio D’Amico Pousada Brasil CEO RD Saúde Marcio Aguiar Brasil Diretor de Enterprise Sales LatAm Nvidia Marcos Mion Brasil Apresentador de TV e Influencer Globo Marcos Molina Brasil Fundador e Presidente do Conselho Marfrig Mario Leão Brasil Presidente Santander Brasil Marta Brasil Atleta Seleção Brasileira de futebol Mate Pencz e Florian Hagenbuch Brasil Cofundadores Loft Miguel Setas Brasil CEO CCR Milton Maluhy Filho Brasil CEO Itaú Unibanco Natália Paiva Brasil Diretora-executiva Mover Nathália Rodrigues Brasil Influencer Nath Finanças Nati Vozza Brasil Fundadora NV Neymar Brasil Atleta Al Hilal Patrícia Abravanel Brasil Apresentadora de TV e Executiva SBT Patricia Bonaldi Brasil Fundadora e diretora criativa PatBo Paula Bellizia Brasil Presidente de Pagamentos Globais Ebanx Paulo Camargo Brasil CEO Zamp Paulo Correa Brasil CEO no Brasil C&A Paulo Kakinoff Brasil CEO Porto Seguro Paulo Passoni Brasil Managing Partner Valor Capital Paulo Sousa Brasil Presidente Cargill Brasil Pedro de Godoy Bueno Brasil Presidente do Conselho Grupo Dasa Pedro Moreira Salles Brasil Copresidente do Conselho Itaú Unibanco Pedro Zemel Brasil Presidente Centauro Preto Zezé Brasil Presidente Cufa Rachel Maia Brasil Fundadora RM Consulting Rafaela Silva Brasil Atleta – Rayssa Leal Brasil Atleta Skatista Rebeca Andrade Brasil Ginasta – Regina Ferreira Brasil CEO Hutu Casting Renata Bokel Brasil CEO WMcCann Renato Franklin Brasil CEO Casas Bahia Ricardo Lacerda Brasil Fundador e CEO BR Partners Ricardo Mussa Brasil CEO Raízen Ricardo Paes Brasil Diretor de operações no Brasil Mubadala Capital Rita Lobo Brasil Influencer/Fundadora Panelinha Roberta Medina Brasil Fundadora Rock In Rio Roberta Soares Brasil Presidente para América do Sul Novelis Roberto Jatahy Brasil CEO da unidade de vestuário feminino Azzas 2154 Roberto Justus Brasil Fundador Steel Corp Roberto Monteiro Brasil CEO PRIO Roberto Sallouti Brasil CEO BTG Pactual Roberto Setubal Brasil Copresidente do Conselho Itaú Unibanco Roberto Valério Brasil CEO Cogna Rodrigo Vicentini Brasil Head de Brasil NBA Rogério Xavier Brasil Cofundador SPX Capital Ronaldinho Gaúcho Brasil Ex-atleta – Rubens Menin Brasil Cofundador MRV Rubens Ometto Brasil Presidente do conselho Cosan Sergio de Andrade Brasil Presidente do Conselho Usiminas Sergio Zimerman Brasil CEO Petz Silvia Massruhá Brasil Presidente Embrapa Solange Srour Brasil Head de pesquisas macroeconômicas UBS Stéphane Maquaire Brasil CEO Carrefour Brasil Suelma Rosa Brasil VP Corporate Affairs LatAm Pepsico Tania Cosentino Brasil Presidente Microsoft Brasil Tarciana Medeiros Brasil CEO Banco do Brasil Tatiana Monteiro de Barros Brasil Fundadora União BR Tatiana Pimenta Brasil CEO Vittude Thiago Hering Brasil Diretor Hering e Azzas 2154 Txai Suruí Brasil Ativista – Vicky Safra Brasil Filantropa – Vinicius Júnior Brasil Atleta Real Madrid Walter Schalka Brasil Membro do Conselho Suzano Wesley e Joesley Batista Brasil Sócios controladores e conselheiros JBS William Ling Brasil Fundador Instituto Ling

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP