Ódio nas eleições? Aprenda a perdoar os adversários

Sem ódio- Após o sucesso de #UmDiaSemReclamar, que alcançou o topo da lista geral da Amazon por duas semanas, está há mais de 100 semanas entre os títulos mais vendidos, além de ter sido traduzido para o espanhol, Davi Lago e Marcelo Galuppo propõem um novo desafio.

No lançamento, publicado pela Citadel Grupo Editorial, os autores explicam que o ódio é um recurso biológico de autopreservação, mas pode se tornar nocivo para o bem-estar mental e emocional, se não for gerenciado de maneira adequada.

Para ilustrar esse sentimento, os professores mostram que existem sete tipos deles, estudados pelo filósofo Owen Flanagan. Os mais problemáticos são o ódio de vingança – aquele que instiga a machucar quem feriu – e o transmissor de dor – que faz com que a pessoa desconte todas as frustrações em quem estiver no caminho.

Davi Lago e Marcelo Galuppo também apresentam a necessidade e os efeitos positivos do perdão, além de exercícios fundamentais para exercer essa prática. Entre os desafios listados estão a importância de reconhecer os ofensores e a ofensa, a necessidade de bloquear qualquer ímpeto de revide e a canalização positiva do ódio.

Um conjunto de estudos que examinou a relação entre criatividade e raiva descobriu que as pessoas irritadas eram mais propensas a fazerem brainstorming de uma forma não estruturada, consistente com a resolução criativa de problemas, e geraram ideias mais originais do que as pessoas que se sentiam tristes ou sem emoção. Além da capacidade de criar, a raiva pode ser motivadora para a execução dos projetos. Não por acaso, costumamos dizer que realizamos certas coisas “na força do ódio”.

(#UmDiaSemOdiar, p. 118)

Com #UmDiaSemOdiar, os autorespropõem uma desintoxicação da mente e do coração. Segundo eles, o rancor tem o poder de destruir a vida de quem sente e minar as relações, por estes motivos a proposta do perdão é inegociável.

Ficha Técnica: (odio)

Título do livro: #UmDiaSemOdiar

Subtítulo: Descubra Como o Perdão Pode Mudar a sua Vida

Autores: Davi Lago e Marcelo Galuppo

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: ‎ 978-6550474973

Páginas: 160

Preço: 59,90

Onde comprar: Amazon

Ficha Técnica:

Título do livro: #UmDiaSemReclamar

Subtítulo: Descubra por que a gratidão pode mudar a sua vida

Autores: Davi Lago e Marcelo Galuppo

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: ‎978-6587885049

Páginas: 160

Preço: 49,90

Onde comprar: Amazon

Sobre os autores:

Davi Lago é mestre em Teoria do Direito pela PUC Minas, doutorando em Filosofia do Direito pela USP e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo (LABÔ). Autor best-seller e colunista da HSM Management. Formador de opinião versátil que transita nas áreas acadêmica, política e cultural, atua como Embaixador da organização Visão Mundial na defesa dos direitos da criança. Foi aluno e orientando do Prof. Galuppo na graduação e pós-graduação.