Lista dos famosos próximos a Epstein das festas com menores

1- Apenas parte dos documentos do processo foram revelados. Por hora, não há “lista” em específico, apenas alguns nomes mencionados por testemunhas. Oprah não está entre os nomes.

2- O q foi adiantado pela juíza responsável é q alguns nomes já são de conhecimento da imprensa. Por isso, os nomes do Príncipe Andrew e do Bill Gates voltaram aos holofotes.

3- Foi noticiado q Andrew fechou acordo secreto com uma das vítimas de Epstein, ainda que negando crime.

4- Não é todo nome q aparece como abusador sexual. Alguns são pessoas q estiveram num jantar, voo ou reunião com Epstein (que era bilionário e, portanto, transitava no meio de poderosos).

5- Bill Gates e Donald Trump não estão nos docs já revelados mas estariam nessa situação.

6- B. Gates já se manifestou dizendo que as reuniões foram “grande erro”.

7- Uma série de fake news tem surgido: fotos alteradas colocando Obama em férias na ilha de Epstein; as apresentadoras Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres em lista de voo; o nome do apresentador Jimmy Kimmel.

8- De todos os nomes, do que foi revelado até agora, o único com potencial de estar encrencado é o Príncipe Andrew.

9- Portanto, cuidado com as fake news! A extrema-direita tende a incluir qualquer progressista nelas (já estão falando de Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, etc.)

