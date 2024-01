Bolsonaristas radicais da tentativa de golpe

do 8 de janeiro queriam enforcar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes na praça dos 3 poderes em Brasília.

Ele deu entrevista esta semana revelando os planos dos golpistas. Alexandre de Moraes detalha a armação dos golpistas contra ele.

“Eram três planos. O primeiro previa que as Forças Especiais (do Exército) me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia”, afirmou.

O mais radical. “Aí, não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. E o terceiro, de uns mais exaltados, defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes”.

