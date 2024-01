Jovem de 20 anos é morto a tiros na Praia Azul

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na região da Praia Azul, em Americana, na noite desta quarta-feira. Ele foi identificado como Luiz Henrique Fragoso de Araújo.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Luiz estava em frente a uma residência na Avenida Dr. José Barreto Pinto, por volta das 19h30, quando um homem se aproximou e atirou. Após os disparos, o autor do crime fugiu e não foi encontrado.

Luiz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

