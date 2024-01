Esporte Americana entrega 8 obras em 2023

O ano de 2023 foi marcado por uma série de reformas, revitalizações e construções nos espaços esportivos de Americana. Ao todo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, entregou oito obras em locais destinados a diversas modalidades, como futebol, judô, skate, tênis, ciclismo, tênis de mesa, entre outras.

As intervenções foram realizadas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos e oferecer melhores condições de uso dos espaços pela população.

“Foi um ano de muitos avanços no esporte da nossa cidade, com novos espaços, equipamentos revitalizados, áreas reformadas, enfim, uma série de intervenções para oferecer uma estrutura de melhor qualidade aos nossos atletas. São obras de grande importância para incentivarmos a prática de esportes e garantirmos que a população possa desfrutar de seus momentos de lazer com mais tranquilidade”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

No Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, as melhorias envolveram os esportes com raquete. O Centro de Treinamento de Tênis de Mesa, que possui oito mesas oficiais, foi revitalizado e ganhou um novo piso, regularizado para atender as exigências da Confederação Brasileira da modalidade, além de pintura interna e externa.

Já o Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli passou por uma reforma ainda mais ampla, que incluiu a revitalização completa do piso das cinco quadras, substituição de telas e alambrados, pintura das paredes e arquibancadas, reforma dos banheiros e da entrada do complexo, paisagismo e instalação de nova identificação visual. Foi o maior investimento no local desde a sua inauguração.

Na área das artes marciais, os judocas americanenses ganharam um novo espaço para a prática do esporte. Construído no bairro São Vito, o Centro de Treinamento de Judô ampliou a oferta de vagas para a escolinha gratuita da modalidade. O prédio conta com acessibilidade e recebeu estrutura em alvenaria, cobertura com estrutura metálica, calhas, alambrados, revestimento de teto e paredes nos banheiros, colocação de pisos, instalações elétricas e hidráulicas, pintura interna e externa e identificação visual.

“Esporte é lazer, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Estamos cuidando dos nossos espaços esportivos com muito zelo e carinho para que sejam cada vez mais frequentados e cumpram com sua função social. Fico muito contente com cada reforma que sai do papel para beneficiar a nossa população”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O futebol avançou com a inauguração de um novo campo society no Jardim Alvorada, instalado na Praça Jorge Arbix, na entrada principal do bairro. O equipamento conta com gramado sintético, alambrados, rede superior e iluminação artificial.

Já o bairro Antônio Zanaga teve seu campo society revitalizado, com a substituição do gramado sintético, aplicação de borracha reciclada de pneu, manutenção dos alambrados e das telas de proteção, troca dos refletores por lâmpadas de LED, pintura geral e instalação de identificação visual.

A infraestrutura esportiva também foi renovada na Praça de Esportes Luiz Meneghel, localizada na região do São Vito. A reforma do espaço incluiu pintura interna e externa, implantação de iluminação de LED, revitalização da quadra externa poliesportiva, recuperação dos alambrados e sanitários do ginásio, melhorias no paisagismo, substituição da piscina por quadra de areia e uma nova identificação visual.

Os moradores dos bairros Nova Carioba e Jaguari ganharam uma pista de skate modular, instalada na praça da Avenida Atílio Dextro por meio de um convênio com o Governo do Estado. O espaço é composto por obstáculos como rampas, escadas e corrimãos.

E os ciclistas de Americana também foram contemplados com a inauguração de uma ciclofaixa com horários exclusivos para os praticantes da modalidade, na região do Jardim Terramérica. A nova rota cicloviária tem 2,8 km de extensão e abrange trechos da Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade e da Avenida Gioconda Cibin.

“Estamos muito orgulhosos do trabalho que tem sido feito para proporcionar melhores condições aos esportistas e a toda a população de Americana que usufrui dos espaços públicos. As reformas e construções já vêm dando resultado, com mais praticantes e frequentadores. Vamos em frente”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.