Câmara SB convoca 7 aprovados em Concurso Público

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste publicou, nesta quarta-feira (3),

no Diário Oficial Eletrônico (www.camarasantabarbara.sp.gov.br), a convocação de sete aprovados no Concurso Público 01/2023, realizado no ano passado para a formação de cadastro reserva. Inicialmente, serão convocados os cinco primeiros classificados para o cargo de Agente Administrativo e os primeiros colocados para os cargos de Assistente Legislativo e Contador. A partir desta publicação, os candidatos listados terão prazo de 30 dias para comparecer no Setor de Recursos Humanos da Câmara, das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, para dar início ao procedimento administrativo.

Conforme a publicação, a Câmara convocou os seguintes aprovados para o cargo de Agente Administrativo:

1º LUGAR – THIAGO FRANCO DE GODOY STORI – inscrição 41194713

2º LUGAR – HENRIQUE MONTENEGRO BELMIRO DE SOUZA – inscrição 39246744

3º LUGAR – CAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA – inscrição 39532437

4º LUGAR – BRUNO SASS MEQUI – inscrição 40128415

5º LUGAR – AILSON BATISTA DA SILVA – inscrição 40222217

Para o cargo de Assistente Legislativo, a Câmara convocou, neste momento, apenas um aprovado:

1º LUGAR – GABRIEL RANGEL PACANHELA – inscrição 41250591

Leia + sobre política regional

Para a função de Contador, o Legislativo também convocou somente o primeiro classificado no concurso:

1º LUGAR – MICHAEL RENATO RIBEIRO – inscrição 38803496

No total, 4.034 pessoas se inscreveram no processo seletivo organizado pela Fundação Vunesp para nove diferentes cargos, de nível médio e superior. Segundo o presidente da Câmara, Paulo Monaro, o objetivo do concurso para a formação de cadastro reserva, promovido pela atual Mesa Diretora, é reforçar os quadros da Câmara, considerando possíveis aposentadorias ou a eventual abertura de vagas, sendo uma alternativa mais rápida e econômica do que a realização de diferentes provas para contratar novos servidores. Monaro destacou, ainda, que, devido ao número expressivo de candidatos, a realização desse concurso não representa custos aos cofres públicos, uma vez que todo valor arrecadado com as inscrições ficou com a Vunesp.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP