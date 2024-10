Presidente Lula declara apoio a Willian Souza: “será o melhor prefeito da história de Sumaré”

Leia + sobre política regional

A quatro dias do primeiro turno das eleições municipais, o candidato a prefeito de Sumaré, Willian Souza (PT), recebeu um apoio considerado crucial para reforçar a sua candidatura ao Poder Executivo. Na tarde desta quarta-feira (02), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem para os eleitores de Sumaré recomendando voto no candidato petista.

No vídeo publicado nas redes sociais de Willian, Lula diz que conhece e admira a trajetória do hoje vereador e diz que ele será o “melhor prefeito da história de Sumaré”.

“Meus amigos e minhas amigas de Sumaré, dia 6 de outubro é dia de escolher a qualidade da cidade que você deseja. Que educação? Que saúde? Que transporte? Que política de cultura você quer para sua cidade? E vocês têm uma pessoa que eu conheço e admiro, que é o companheiro Willian, e certamente será o melhor prefeito da história de Sumaré. Por isso, no dia 6 de outubro, vote Willian para prefeito”, disse o presidente na mensagem.

Para Willian Souza, além da alegria de receber o apoio de Lula, ter uma relação próxima com o presidente da República o ajudará, se eleito, a implementar o seu plano de governo contando com recursos da União para turbinar a capacidade de investimento da prefeitura.

“Recebi com muita alegria e satisfação a mensagem de apoio do presidente Lula. Nestes anos todos, além da grande liderança nacional que agora vem conduzindo a necessária reconstrução do Brasil, Lula tem sido para mim um amigo especialmente bom e conselheiro de todas as horas, me ajudando a trilhar o caminho que me permitiu chegar até este momento. Com o presidente como inspiração e com o seu apoio à nossa candidatura, vamos firmes pela vitória no domingo”, disse Willian.

APOIOS

Além do apoio expresso do presidente Lula, Willian já havia recebido a visita de dois ministros na semana passada, que vieram a Sumaré para impulsionar sua campanha. No dia 25 de setembro, o titular da pasta do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cumpriu duas agendas com o candidato. Dois dias depois, foi a vez de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, realizar ato político com Willian na Área Cura.

Na abertura da campanha, em agosto, Willian já havia recebido outros dois importantes apoios vindos do Governo Federal: o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, enviaram mensagens por vídeo que foram publicadas nas redes sociais do candidato. “Willian e Décio Marmirolli vão fazer um bom trabalho, transformando e melhorando a cidade de Sumaré”, disse Alckmin na ocasião.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP