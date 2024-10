Teacher dos Famosos revela sua trajetória e dicas de sucesso no The Noite com Danilo Gentili

A renomada professora de inglês, Carolina Diniz, conhecida como a “Teacher dos Famosos”, participou ontem do programa The Noite com Danilo Gentili. Durante sua aparição, Carolina compartilhou histórias curiosas e momentos marcantes de sua carreira, incluindo a origem do apelido que a tornou famosa no meio artístico.

Carolina explicou que já ensinava celebridades devido à eficácia e rapidez de seu método de ensino. Ela relembrou o momento em que, durante a pandemia, uma revista de São Paulo foi entrevistá-la em sua casa: “Eles chegaram e perguntaram: ‘Você é a teacher dos famosos?’. Gostei muito e respondi: ‘Não era, mas agora sou. Pode colocar’.” Logo após a entrevista, ela ligou para seu advogado para registrar o nome que hoje é uma marca consolidada.

Além disso, Carolina, que é embaixadora do SBT, falou sobre sua filosofia de ensino inclusiva e acessível, enfatizando que qualquer pessoa pode aprender inglês. “Se você fala português, consegue falar inglês. É comunicação, socialização. Se você socializa em português, socializa em inglês”, afirmou, destacando a importância da prática e confiança no aprendizado do idioma.

Carolina, que já deu aulas ao próprio Danilo Gentili, trouxe uma atmosfera descontraída e motivadora ao programa, reafirmando sua posição como uma das principais educadoras de inglês no Brasil.