No último fim de semana, nos dias 21 e 22 de setembro, a cidade de Monte Mor foi palco da 43ª edição do Campeonato Paulista de Luta de Braço, que reuniu mais de 250 atletas de 18 equipes de várias cidades paulistas.

A equipe Viper, de Nova Odessa, participou com 11 atletas e trouxe para casa 15 medalhas, sendo 7 de ouro, 2 de prata e 6 de bronze, ficando em 9º lugar no ranking geral. Além disso, oito atletas da equipe conseguiram a tão desejada classificação para integrar a Seleção Paulista de Luta de Braço no Campeonato Brasileiro de Seleções.

O Campeonato Brasileiro será realizado nos dias 19 e 20 de outubro, em Olímpia/SP, durante o evento Joe Weider’s Olympia Amateur, que contará com diversas modalidades esportivas.

Os classificados da equipe Viper agora intensificam os treinos, com o objetivo de conquistar vagas para o Panamericano de 2025, que ocorrerá na Argentina.

Os atletas classificados para o Campeonato Brasileiro de Seleções são: Enzo Moura, na categoria Subjovem +80 kg; Gabriel, na categoria Jovem 60 kg; Vitor, na categoria Jovem 65 kg; Pedro Guilherme, na categoria Jovem 110 kg; Miguel Garbelini, na categoria Jovem 90 kg; Lucas Algeri, na categoria Sênior 110 kg; Mariana Moura, na categoria Sênior Livre; e o técnico Luiz Sabino, na categoria Gran Master 100 kg.

Para o treinador da equipe, o resultado reflete o esforço e dedicação dos atletas. “Já iniciamos os treinos visando agora o Brasileiro, que abrirá vagas para o Panamericano de 2025 na Argentina. Vamos precisar muito do apoio de todos para conseguir levar nossos atletas, tanto no Brasileiro quanto no Panamericano”, comentou Sabino.

O ESPORTE Luta de braço

A luta de braço, popularmente chamada de “queda de braço”, é um esporte de combate em que dois competidores utilizam apenas a força de seus braços para pressionar a mão do oponente contra uma mesa específica.

Apesar de ser amplamente reconhecida como uma atividade recreativa, a luta de braço é um esporte oficial com regras e técnicas próprias, que visam assegurar tanto a segurança dos participantes quanto a equidade nas competições. No Brasil, a Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo (CBLBH) é a entidade responsável por organizar eventos e promover o desenvolvimento da modalidade no país.

Além da força, esse esporte exige técnica e resistência, com os atletas treinando intensamente os músculos dos braços, ombros e antebraços, além de aplicarem estratégias para superar seus adversários. As competições são organizadas em categorias de peso e podem ser disputadas com o braço direito ou esquerdo, conforme as regras do torneio.

COMO PARTICIPAR

Os treinos acontecem nas terças e quintas-feiras, das 19 às 21h e aos sábados, das 14h30 às 16h na Rua João Bassora, número 543, no Jardim Santa Rosa. A cada dia, são realizados exercícios específicos de mesa e musculação para os atletas. Para se inscrever na modalidade, os interessados deverão comparecer no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa e entrar em contato com os técnicos responsáveis ou via WhatsApp (19) 99226-6436.

