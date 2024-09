O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 237 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

As vagas disponíveis são as seguintes:

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 2

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 1

Ajudante de Encanador – Com Experiência 2

Ajudante de Mecânico – Sem experiência 1

Ajudante de Produção – Sem Experiência 5

Ajudante de Produção em Sala de Pano – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 2

Analista de Marketing – Com Experiência 1

Analista de Recursos Humanos Trainee – Sem Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Compras – Com Experiência 1

Assistente de Contabilidade – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Sem Experiência 1

Assistente em Comércio Exterior – Com Experiência 1

Atendente de Mesa – Sem Experiência 2

Atendente de Padaria – Com Experiência 4

Atendente de Sorveteria – Com Experiência 1

Auxiliar de Acabamento de Gráfico – Com Experiência 2

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1

Auxiliar de Estamparia Digital – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 6

Auxiliar de Fundição – Sem Experiência 5

Auxiliar de Instalação – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – com Experiência 3

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 18

Auxiliar de Manufatura – Sem Experiência 2

Auxiliar de Marceneiro – Sem Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 5

Auxiliar de RH – Com Experiência 1

Auxiliar de Sala de Pano – Com Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 5

Auxiliar Fiscal – Com Experiência 1

Auxiliar Mecânico Ar Condicionado – Sem Experiência 2

Camareira – Sem Experiência 1

Carpinteiro – Com Experiência 2

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 2

Costureira – Máquina Reta – Travete – Com Experiência 2

Costureira – Sem Experiência 2

Cozinheiro – Com Experiência 1

Eletricista de Instalações – Sem Experiência 4

Embalador – Sem Experiência 1

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Sem Experiência 1

Encarregado de Obra – Com Experiência 4

Estoquista – Com Experiência 1

Expedidor – Com Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 1

Fresador – Com Experiência 1

Gestor de Projetos e Produção – Com Experiência 1

Inspetor de Qualidade – Com Experiência 2

Jardineiro – Com Experiência 4

Líder Operacional – Com Experiência 2

Mecânico Automotivo – Com Experiência 1

Mecânico de Ar Condicionado Automotivo – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas Pesadas – Com Experiência 1

Mecânico de Motor e Suspensão – Com Experiência 2

Mecânico de Refrigeração – Com Experiência 1

Mecânico Manutenção Máquinas Têxteis – Com Experiência 1

Mecânico Montador de Máquinas – Com Experiência 1

Meio Oficial de Cozinha – Sem Experiência 3

Meio Oficial Eletricista Predial – Sem Experiência 5

Motorista Carreteiro – Com Experiência 5

Motorista de Betoneira – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista de Micro-Ônibus – Com Experiência 5

Oficial Encanador Predial – Com Experiência 5

Operador de Corte e Solda de Sacos Plásticos – Sem Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 3

Operador de Máquinas I – Com Experiência 1

Operador de Máquinas Têxteis – Com Experiência 1

Operador de Retroescavadeira e Pá Carregadeira – Com Experiência 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência 3

Operador Máquina Digital – Sem Experiência 1

Padeiro – Com Experiência 9

Pintor Industrial – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 8

Preparador Automotivo – Com Experiência 1

Professor de Educação Física – Com Experiência 1

Revisor de Tecido para Tecelagem – Com Experiência 2

Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 2

Serviços Gerais – Com Experiência 15

Tapeceiro de Móveis – Sem Experiência 2

Tecelão para Jato de Ar – Com Experiência 2

Tecelão Plano – Com Experiência 1

Técnico de Automação – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 1

Vendedor Home Office – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 13

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

Vigia – Sem Experiência 10

