No último final de semana, nos dias 19 e 20 de outubro, São Paulo foi palco do Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço. A equipe novaodessense Viper esteve presente com 7 atletas, e conquistou 8 medalhas, além de 5 vagas para o Panamericano da Argentina em 2025. A equipe tem apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O campeonato contou com mais de 250 atletas de todos os estados brasileiros. Os quatro primeiros colocados de cada categoria se classificaram automaticamente para fazer parte da Seleção Brasileira que irá representar o país no Panamericano de 2025, a ser realizado em Buenos Aires, na Argentina.

A Equipe Viper de Nova Odessa conquistou 8 medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e três de bronze, e 5 atletas novaodessenses garantiram sua vaga classificatória para o Panamericano na Argentina.

Leia + Sobre todos os Esportes

O atleta Miguel Garbelini foi campeão na categoria Braço Direito Júnior + 70 kg e vice-campeão na Braço Esquerdo Júnior + 70 kg, conquistando duas medalhas, uma de ouro e outra de prata. Mariana Moura foi vice-campeã na categoria Braço Direito Sênior + 80 kg, demonstrando uma excelente performance na competição.

Já Gabriel Felipe foi campeão na categoria Braço Esquerdo Jovem 23, garantindo sua medalha de ouro, medalha de prata na categoria Braço Direito Jovem 23, e ainda 3º lugar na categoria Braço Direito Sênior 60 kg, levando três medalhas para casa.

Vitor Lino surpreendeu. O atleta estava se preparando para fazer sua estreia oficial somente em 2025, mas com garra, persistência e determinação, mostrou do que é capaz, garantiu uma medalha de bronze na categoria Braço Esquerdo Jovem 23, 4º lugar na categoria Braço Direito Jovem 23, e ainda garantiu sua vaga para participar do Panamericano em 2025 na Argentina.

O mais experiente atleta da equipe, Luis Carlos Sabino, também garantiu sua vaga para o Panamericano. O atleta garantiu o 3º lugar na categoria Gran Master 100 kg e levou para casa a sua medalha de bronze.

A equipe ainda teve a honra de receber em mãos do Presidente da Federação Paulista, Márcio Moreira, o troféu de 1º lugar que a Seleção Paulista ganhou neste evento. Parao o técnico Luis Sabino, “é muito gratificante para a equipe ver e ter este troféu em nosso Centro de Treinamento (no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa), sendo uma forma de grande incentivo aos demais atletas”.

Sabino agradeceu ainda todos os parceiros pelo apoio recebido no evento. “Sou muito grato ao prefeito Leitinho, à Secretaria de Esportes e a todos que não mediram esforços para que mais este sonho se tornasse realidade. Em breve estaremos no Panamericano da Argentina, e contamos com a torcida e apoio de todos”, completou.

COMO TREINAR Luta de Braço em Nova Odessa

Os treinos acontecem nas terças e quintas-feiras, das 19 às 21h e aos sábados, das 14h30 às 16h, na Rua João Bassora, nº 543, no Jardim Santa Rosa. A cada dia, são realizados exercícios específicos de mesa e musculação para os atletas. Para se inscrever na modalidade, os interessados deverão comparecer no Ginásio de Esportes e entrar em contato com os técnicos responsáveis, ou via WhatsApp (19) 99226-6436.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP