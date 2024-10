Twitter em baixa- Quando o assunto é a preferência em relação às marcas de mídia, o Media Reactions 2024 mostra que a confiança dos profissionais de marketing no X (antigo Twitter) diminuiu significativamente no último ano.

Essa queda foi impulsionada por preocupações com segurança da marca e percepções negativas em relação à inovação e confiança, passando de 23.9% em 2023 para 19.6% em 2024, na América Lartina.

As descobertas da Kantar ainda revelam que 31.9% dos profissionais de marketing latino-americanos planejam reduzir os gastos com anúncios no X em 2025.

Na avaliação da Kantar, os profissionais de marketing são guardiões da marca e precisam confiar nas plataformas que utilizam. E por isso, é difícil sentir isso em ambientes que parecem muito voláteis ou pouco transparentes.

Enquanto isso, outras marcas sobem ao topo: o Google se tornou a plataforma de anúncios preferida pelos profissionais de marketing na América Latina. Instagram (80%) e YouTube (72.2%) aparecem logo em seguida.

Netflix entra, twitter mal

A Netflix, medida pela Kantar como uma plataforma de anúncios pela primeira vez neste ano, chegou ao sétimo lugar na América Latina. Esse bom posicionamento da plataforma no ranking foi influenciado pela percepção de segurança que ela transmite.

Esta nossa jornada de insights não poderia terminar sem antes falarmos do que todo mundo está falando: inteligência artificial.

No último e-mail da série, contarei um pouco sobre o uso dessa tecnologia na publicidade.

Até a próxima.

Profissionais de marketing (Global) Profissionais de marketing (América Latina) 1. YouTube (=) 1. Google (+3) 2. Instagram (+1) 2. Instagram (-1) 3. Google (-1) 3. Youtube (-1) 4. Netflix (nova) 4. Mercado Livre (+1) 5. Spotify (=) 5. TikTok (=)

