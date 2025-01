MAC de Americana abre exposição sobre paisagem contemporânea

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana abriu, nesta segunda-feira (6), a exposição “A Paisagem Contemporânea no Acervo do MAC”, revelando a paisagem na interpretação de vários artistas contemporâneos presentes no acervo do museu.

São trabalhos em pintura, gravura, desenho, fotografia e instalação, dos artistas Camila Ferro, Coletivo SHN, Danilo Volpato, Eduardo Srur, Nilsa Volpato, Rogério Ghomes e Rosângela Dorazzio.

A forma como alguns artistas contemporâneos abordam a paisagem vai além de sua simples representação, tanto no nível conceitual como formal, e contém reflexões sobre as transformações e as diversas formas de observação e representação da paisagem contemporânea.

“Essa exposição traz obras muito interessantes, com diferentes interpretações, ampliando o significado do que conhecemos como ‘paisagem’, muito além de um simples recorte do espaço observado”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A exposição pode ser visitada até 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

