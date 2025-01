Rastreio do Pix de R$ 5 mil pela Receita Federal gera confusão; entenda

A Receita Federal vai começar a fazer rastreio de transações via Pix em valores acima de R$ 5 mil.

A Receita passou a fiscalizar transações acima de R$ 5 mil via Pix, gerando debates e dúvidas. Empresas devem informar operações acima desse valor. A medida visa combater evasão fiscal, mas não implica em novo imposto.

Antes, apenas instituições financeiras tradicionais, como bancos e cooperativas de crédito, eram obrigadas a prestar essas informações. Movimentações acima de R$ 5 mil para pessoas físicas devem ser reportadas.

Nas redes sociais já surgiu até o boato que usuários pequenos vão ter que pagar imposto por transações superiores aos R$ 5 mil.

Serpro, Receita Federal e B3 apresentam ferramenta que simplifica declaração do Imposto de Renda

Calculadora ReVar promete agilizar o cálculo de impostos para até 4 milhões de investidores

A partir de 2025, investidores pessoas físicas terão uma solução inédita para facilitar a apuração do Imposto de Renda sobre operações de renda variável.

Desenvolvida pelo Serpro, Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, em parceria com a Receita Federal do Brasil (RFB) e a B3, a calculadora ReVar automatiza o cálculo de impostos de ações, ETFs, fundos imobiliários e BDRs, proporcionando mais agilidade e segurança ao investidor.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

No lançamento, a ReVar contemplará operações no mercado à vista da B3. Futuramente, incluirá funcionalidades como cálculo de grupamento de ações, pagamento de proventos e suporte para investidores que operam índices e dólar futuro. Além disso, o pré-preenchimento automático na DIRPF está em desenvolvimento, otimizando ainda mais o processo de declaração.

Gratuita, a ferramenta está disponível na Área do Investidor da B3, permitindo aos usuários autorizarem o compartilhamento de dados com a Receita Federal, em conformidade com as diretrizes da LGPD. De acordo com o secretário da RFB, Robinson Barreirinhas, “a ferramenta Revar é mais uma entrega alinhada à nova diretriz da RFB de oferecer todos os meios possíveis para orientar os contribuintes e diminuir o custo de conformidade”.

“A calculadora torna a experiência de investir cada vez mais ágil e eficiente, fortalecendo a confiança e ampliando o acesso à bolsa. Os movimentos de mercado e tendências do comportamento do investidor pessoa física trazem novas oportunidades e precisamos responder a essas demandas”, destaca Gilson Finkelsztain, CEO da B3.

“O Serpro continua a liderar iniciativas tecnológicas que promovem simplificação e eficiência na interação entre contribuintes e o Estado, reforçando seu papel como referência em soluções digitais para o governo e a sociedade”, afirma Cristiane Drumond, superintendente do Serpro para negócios da Receita Federal e Comércio Exterior.