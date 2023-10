Mãe relata recusa de pediatra em atender filho com dor no Hospital Samaritano

Uma mãe de uma criança de 7 anos entrou em contato com o NM na noite deste domingo para relatar um caso de recusa de atendimento pediátrico no Hospital Samaritano, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo ela, que preferiu não se identificar, a médica pediatra que estava de plantão se recusou a atender seu filho, que estava com dores abdominais. A mãe contou à reportagem que o plantão se encerraria às 19h e a recusa por parte da médica aconteceu às 18h50.

“Ela se negou a atender meu filho, disse que tinha que ir embora, que se precisasse fazer exames ela teria que esperar os resultados e ela tinha que ir embora. Isso é um absurdo, meu filho estava com dor”, contou a mãe da criança.

Ainda, ela relatou que conversou diretamente com a médica após orientação de um guarda que estava no mesmo ambiente e que após se negar a atender seu filho, a profissional simplesmente pediu licença e fechou a porta na cara dela. “Ela disse, eu não vou atender, já foi falado que eu não vou atender”, disse a mãe, bastante nervosa com a situação.

Após o ocorrido, a mãe da criança pediu para conversar com alguém responsável pela situação, mas foi informada de que não havia ninguém nessa posição. Ela foi orientada por outra pessoa, segundo ela aparentemente uma enfermeira chefe, a ir receber atendimento em um outro hospital, na cidade de Americana.

“Eu sai de lá sem atendimento, com meu filho com dores na barriga, tive que ir pra Americana em outro hospital, isso é simplesmente ridículo”, desabafou.

O NM entrou em contato com a assessoria do Hospital Samaritano, que enviou o seguinte posicionamento:

O Hospital Samaritano Santa Bárbara d´Oeste informou que em razão da proteção de dados de pacientes, que são sensíveis e restrito ao paciente e família, e segurança da informação do funcionamento do Hospital, as informações somente são prestadas às autoridades.

