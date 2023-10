Gualter cotado pra ir pro PSB e sair a pref ou vice

O vereador Gualter Amado pode ser uma das surpresas

do PSB para as eleições do ano que vem. Hoje ele está no Republicanos e disse ao NM que espera qual vai ser o posicionamento de seu atual partido. “Preciso ver o que o Republicanos vai me falar com relação ao futuro”, disse.

Gualter foi candidato a deputado federal no ano passado e não esconde de ninguém que quer ser candidato a majoritário no ano que vem.

O PSB vem se reestruturando para a eleição de 2024 e o atual comando quer estar em uma chapa de oposição ao atual prefeito Chico Sardelli (sem partido).

O Republicanos da cidade hoje é comandado pelo suplente de deputado estadual Ricardo Molina, que deve também ser o candidato a prefeito no ano que vem.

Hoje os caminhos mais prováveis para o PSB é ter candidatura própria (Gualter ou Odair Dias) ou apoiar a candidatura da ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT).

