Descubra Maneiras Eficazes de Relaxar e Recarregar

Relax e recarga- Segundo pesquisa da StarCheck, 48,9%

dos brasileiros que realizaram exames nos últimos seis meses, apresentaram níveis de estresse alterados.

Depois de um dia cheio de trabalho, trânsito e a cabeça lotada de responsabilidade, só queremos chegar em casa e relaxar, mas o nosso corpo está tão consumido pelo estresse e pela correria, que não conseguimos aliviar esta tensão, resultando em noites mal dormidas, falta de concentração, dores corporais e ansiedade.

O Dr. Shira, que é especialista em saúde mental, comenta que “não podemos achar que dormir irá relaxar o nosso corpo, pois, se você vai dormir com o corpo tensionado, tem grandes chances de você ter uma noite de sono ruim e acordar no outro dia com a mesma sensação de esgotamento. Então nós temos que relaxar o corpo para dormir, e não o contrário”.

O fisioterapeuta indica 5 exercícios de automassagem para aliviar a tensão corporal e o estresse cotidiano:

Coloque o dedo indicador na testa (entre as sobrancelhas), faça uma leve pressão circular, puxe o ar pelo nariz por 4 segundos e solte pela boca por 6 segundos. A partir de agora, o som mais importante da sua vida é o som da sua respiração. Faça por 4 minutos e sinta a onda de relaxamento fluir pelo seu corpo. Entrelace os dedos, ao puxar o ar pelo nariz traga a palma da mão para a testa e deslize pelo cabelo até chegar na nuca, quando chegar na nuca, solte o ar pela boca e deixe a mão deslizar pelo seu peito chegando até o umbigo. Faça isso 10 vezes e sentirá total diferença. Coloque dois dedos no centro da cabeça, fazendo uma leve pressão com movimentos circulatórios e ao mesmo tempo puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Faça por 1 minuto. Você irá aliviar a tensão na região da cabeça e liberar os neurotransmissores. Deite na sua cama, coloque uma almofada embaixo da coxa, deixe as mãos voltadas para cima e respire levemente pelo nariz por 4 segundos e solte pela boca por 6 segundos. Dessa forma, você acalma a mente. A respiração nos traz para o presente, acalmando o estresse e a ansiedade, aliviando a tensão corporal. Gire o ombro dez vezes para trás, puxando o ar quando sobe e soltando a respiração quando desce. Repita esse exercício por dez vezes, a mobilização vai ajudar a relaxar a musculatura e a respiração acalmará a sua mente.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP