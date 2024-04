A mãe ta on: 4 presentes tecnológicos para mamães hi techs

Ta on- À medida que o Dia das Mães se aproxima, surge a oportunidade perfeita

para expressar nosso profundo apreço por aquelas que desempenham um papel vital em nossas vidas. Nos tempos atuais, as mães assumem uma variedade de funções, sendo não apenas pilares de seus lares, mas também profissionais dedicadas e até mesmo entusiastas da tecnologia.

Segundo dados revelados na pesquisa “Dia das Mães 2024” pelo Opinion Box, 28% dos consumidores já estão buscando por produtos e serviços que poderiam se transformar em excelentes presentes.

Pensando nisso, a Polyvox — marca 100% nacional especializada em áudios de qualidade — traz descontos especiais em eletrônicos que combinam perfeitamente o estilo de vida moderno e tecnológico para o Dia das Mães. As ofertas disponibilizadas no site da marca chegam até 17% de desconto. Confira:

No grave da batida

Para as mamães que adoram o batidão da música, a sugestão é uma Caixa de Som Amplificada Polyvox Torre XT-990 TWS Bluetooth, com 2000W de potência. Com painel de luzes full LED e acabamento em madeira de alta qualidade colocam essa caixa em uma categoria premium. Preço sugerido: R$ 1.600.

Meu querido, eu sou cantor (a):

Na reunião com a família, sempre tem aquela que ama soltar a voz. Leve e de fácil uso, o Kit com dois microfones sem fio da Polyvox se encaixam em todos os pés e suportes, além de ter 4 horas de duração de bateria. Preço sugerido: R$323,10.

Solta o som, DJ:

Esse é para a mãe que reconhece que não há nada melhor do que aproveitar o seu momento. Seja para se concentrar no trabalho ou entrar em um universo paralelo na hora do treino. O Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio Polyvox XH-1029 cumpre com o papel. Preço sugerido: R$260,10.

Nos embalos de sábado a noite:

Um toca-discos permite a conexão entre várias gerações. Além disso, todo mundo conhece uma mãe que adoraria ouvir ‘Staying Alive’ do jeito certo. Assim, o Toca-Discos XTD67 Belt Drive Polyvox é uma ótima opção. Preço sugerido:

R$ 1.530

Sobre a Polyvox

A Polyvox, empresa fundada em 1967, retorna ao Brasil e é especializada na criação de áudios de alta potência por meio de caixas de som, fones de ouvido, amplificadores, microfones, entre outros aparelhos. Com o DNA 100% nacional, a marca continua prezando pela preferência do consumidor que, desde a década de 80, acompanha as inovações e lançamentos dos devices de som. Com o novo line-up em 2023, a marca desperta o interesse do público jovem antenado na melhor experiência de música e ritmos proporcionados pelos dispositivos.

